Medespelers genieten van Messi, Mbappé en Neymar in CL: 'Zat op de eerste rij'

Lionel Messi, Kylian Mbappé en Neymar hebben dinsdagavond niet alleen indruk op de fans gemaakt, maar ook op hun eigen ploeggenoten. Het drietal was op dreef in het Champions League-duel met Maccabi Haifa (7-2).

Door onze sportredactie

"Ik zat vanavond op de eerste rij om naar ze te kijken", zei PSG-middenvelder Vitinha na een vraag over het drietal. "We zijn allemaal onder de indruk, omdat ze dingen doen die anderen niet kunnen. Het is echt een voorrecht om dit van dichtbij mee te maken."

Messi, Mbappé en Neymar hadden het naar hun zin tegen Maccabi. Messi en Mbappé scoorden ieder twee keer en Neymar was eenmaal trefzeker. Mede door de doelpunten van het drietal scoorde Paris Saint-Germain voor derde keer in de clubhistorie zeven keer in één Champions League-duel.

"Het was een geweldige avond", concludeerde Vitinha, die direct de vraag kreeg of PSG dit seizoen eindelijk de felbegeerde Champions League-titel kan binnenhalen. "Natuurlijk willen we dat, maar we kunnen niet zo ver vooruitkijken. Laten we eerst kijken wie we in de volgende ronde loten."

Stand groep H 1. Paris Saint-Germain 5-11 (+8)

2. Benfica 5-11 (+4)

3. Juventus 5-3 (-3)

4. Maccabi Haifa 5-3 (-9)

'Voor een trainer is dat de heilige graal'

Ook PSG-trainer Christophe Galtier genoot van het supertrio van PSG. "Ze waren geweldig", zei de Fransman. "Als coach heb je niet veel tijd om te genieten, omdat je van alles moet regelen. Maar ik vind het mooi om hen zo samen te zien spelen."

"Ik zie ze elke dag samen op het trainingsveld en dan laten ze al vaak zien van een uitzonderlijk niveau te zijn", vervolgde Galtier. "Als ze dat ook gezamenlijk tonen op een wedstrijddag, dan is dat voor een trainer de heilige graal."

Door de overwinning is Paris Saint-Germain al zeker van een plek bij de laatste zestien in de Champions League. In het laatste groepsduel met Juventus kan de topclub uit Parijs volgende week woensdag de groepswinst veiligstellen.

