Schmidt wil eigen rol in Champions League-succes Benfica niet te groot maken

Roger Schmidt wil zijn eigen rol in het Champions League-succes van Benfica niet te groot maken. De voormalige PSV-trainer benadrukt dat de kwaliteit van zijn team doorslaggevend was bij het veiligstellen van overwintering in het miljoenenbal.

Door onze sportredactie

"Het komt door het team en heeft niets met mij als persoon te maken", zei Schmidt bescheiden na de spectaculaire 4-3-zege op Juventus in het eigen Estádio da Luz. "Het gaat erom wat de spelers op het veld laten zien. Zonder hen was dit allemaal niet mogelijk."

Door de zege op Juve is Benfica in een poule met verder Paris Saint-Germain en Maccabi Haifa al na vijf duels zeker van Champions League-voetbal na de winter. Bovendien kan de Portugese topclub het eigen puntenrecord in de groepsfase breken als ze volgende week wint van Maccabi Haifa.

"Er wordt veel gepraat over statistieken uit het verleden, maar het resultaat hangt volledig af van wat er nu op het veld gebeurt", zei Schmidt. "De geschiedenis is interessant om over te praten, maar in onze voorbereiding op een wedstrijd is dat niet belangrijk."

Stand groep H 1. Paris Saint-Germain 5-11 (+8)

2. Benfica 5-11 (+4)

3. Juventus 5-3 (-3)

4. Maccabi Haifa 5-3 (-9)

Benfica ongeslagen onder leiding van Schmidt

Benfica is bezig aan een indrukwekkende reeks. Sinds de komst van Schmidt zijn 'De Adelaars' twintig wedstrijden ongeslagen (alle competities). Tegen Juventus maakte de ploeg van Schmidt opnieuw indruk.

"Dit was misschien wel een van onze beste wedstrijden onder mijn leiding", vertelde Schmidt tegen de verzamelde media. "Juventus is geen eenvoudige tegenstander om tegen te spelen, maar we geloofden in onszelf en toonden onze kwaliteiten."

"Wanneer je al na vijf wedstrijden in de groepsfase van de Champions League zeker bent van de knock-outfase, dan doe je het goed. Mijn dank gaat uit naar spelers en naar de fans, voor hun geweldige ondersteuning."

Benfica sluit de groepsfase volgende week woensdag af met een uitwedstrijd tegen Maccabi Haifa. Tegelijkertijd gaat Juventus op bezoek bij Paris Saint-Germain, dat op basis van een beter doelsaldo bovenaan staat in groep H.

