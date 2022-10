Nederlandse trainer Moniz geschorst vanwege protest tegen racisme in Hongarije

Trainer Ricardo Moniz van het Hongaarse Zalaegerszegi TE is door de nationale voetbalbond voor een maand geschorst. De Nederlandse coach krijgt de straf omdat hij afgelopen weekend tijdens een wedstrijd protesteerde tegen racistisch gedrag van fans van de tegenstander.

Technisch directeur Attila Dragóner van de club van Moniz staat volledig achter de trainer. "We betreuren het dat we hem moeten missen, maar we blijven van mening dat voor racisme geen plaats is op de velden. Achter dat principe blijven we staan. We zullen daardoor sterker uit deze situatie komen."