Van Bommel ontsnapt in garage bij zijn appartement aan gewapende overval

Mark van Bommel is in de nacht van maandag op dinsdag in de garage bij zijn appartement in Antwerpen aan een gewapende overval ontsnapt. De trainer van Royal Antwerp FC bevestigt het voorval dinsdag in gesprek met de Belgische krant Het Laatste Nieuws

Door onze sportredactie

De 45-jarige Van Bommel reed met zijn auto de garage bij zijn woning in en merkte toen op dat hij werd opgewacht. De man had naar verluidt een pistool en een zaklamp in zijn hand.

De Nederlander reed in een reflex achteruit en raakte daarbij een andere auto, waardoor het alarmsignaal van die wagen afging. De verdachte besloot daarna weg te rennen.

"Niemand raakte gewond", zegt woordvoerder Wouter Bruyns van de politiezone Antwerpen tegen de Gazet van Antwerpen. "We hebben nog gezocht in de omgeving, maar een verdachte kon niet meer aangetroffen worden."

Mogelijk wilde de man de auto van Van Bommel - een Porsche - stelen. Er wordt nog onderzoek gedaan naar de zaak. Mogelijk was er een tracker onder de Porsche geplaatst. "Het was even schrikken", zei Van Bommel in een korte reactie tegen Het Laatste Nieuws.

Van Bommel is bezig aan zijn eerste seizoen als trainer van Antwerp. De club, waar onder anderen de Nederlanders Vincent Janssen, Jurgen Ekkelenkamp en Calvin Stengs onder contract staan, bezet de tweede plek in de Jupiler Pro League.

