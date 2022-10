Benfica van Schmidt schakelt Juve uit, supertrio leidt PSG naar knock-outfase CL

Benfica heeft zich dinsdag geplaatst voor de achtste finales van de Champions League. De ploeg van coach Roger Schmidt won met 4-3 van Juventus, dat daardoor is uitgeschakeld. Paris Saint-Germain is dankzij een 7-2-zege op Maccabi Haifa ook zeker van een plek in de knock-outfase.

Benfica kwam na ruim een kwartier op voorsprong tegen Juventus via André Silva, die raak kopte uit een voorzet van Enzo Fernández. Vier minuten later zorgde Dusan Vlahovic voor de gelijkmaker. Door het ontbreken van doellijntechnologie duurde het minuten tot besloten werd dat de inzet de lijn had gepasseerd.

Na een klein half uur nam Benfica via een strafschop van João Mário - na hands van Juan Cuadrado - weer de leiding. Nog voor rust maakte Rafa Silva op schitterende wijze de 3-1. De Portugees vond het doel met een hakje achter het standbeen.

Rafa Silva vond vroeg in de tweede helft met een fraai lobje opnieuw het doel. Oud-Ajacied Arek Milik (volley) en Weston McKennie (na een scrimmage) brachten de spanning vervolgens terug, maar Juventus kon de nederlaag en uitschakeling in de Champions League niet meer voorkomen.

Hierdoor is Juventus er voor het eerst sinds het seizoen 2013/2014 niet bij in de knock-outfase van de Champions League. 'De Oude Dame' kan zich als nummer drie nog wel plaatsen voor de knock-outfase van de Europa League. Het Benfica van voormalig PSV-coach Schmidt heeft evenveel punten als PSG en maakt dus nog kans op groepswinst.

Stand groep H 1. Paris Saint-Germain 5-11 (+8)

2. Benfica 5-11 (+4)

3. Juventus 5-3 (-3)

4. Maccabi Haifa 5-3 (-9)

Supertrio leidt Paris Saint-Germain naar winst in spektakelstuk

Paris Saint-Germain haalde voor eigen publiek dankzij het supertrio uit tegen het Israëlische Maccabi Haifa. Lionel Messi en Kylian Mbappé scoorden ieder twee keer en Neymar was eenmaal trefzeker.

Messi opende na een kleine twintig minuten met buitenkant links de score. Mbappé krulde na ruim een half uur de 2-0 binnen en Neymar schoot even later prachtig raak via de binnenkant van de paal.

Abdoulaye Seck deed met een kopbal wat terug namens Maccabi Haifa, maar nog voor rust maakte Messi zijn tweede goal van de avond. Ditmaal schoot de Argentijn na een combinatie met Mbappé raak vanaf de rand van het zestienmetergebied.

Seck bracht Maccabi Haifa vroeg in de tweede helft met een kopbal terug tot 4-2, maar vervolgens stelde PSG de drie punten en overwintering veilig. Mbappé krulde de bal fraai in de bovenhoek, Shon Goldberg maakte met een eigen doelpunt de 6-2 en invaller Carlos Soler plaatste de bal in de linkerhoek.

