Malen en Dortmund overwinteren in CL na remise tegen City, Leipzig verrast Real

Borussia Dortmund heeft zich dinsdagavond voor de achtste finales van de Champions League geplaatst. De ploeg van Donyell Malen had aan een doelpuntloos gelijkspel tegen Manchester City genoeg om de laatste zestien te bereiken. RB Leipzig is door een fraaie 3-2-overwinning op Real Madrid dicht bij een plek in de knock-outfase.

Door onze sportredactie

Na een doelpuntloze eerste helft kreeg Manchester City vlak na rust de uitgelezen kans om op voorsprong te komen in het Signal Iduna Park. Riyad Mahrez werd in het strafschopgebied onderuit gehaald door Emre Can en ging zelf achter de bal staan, maar doelman Gregor Kobel keerde de inzet van de Algerijn.

Malen begon op de bank bij Dortmund en maakte in de 73e minuut als invaller zijn opwachting. Bij Manchester City, dat al zeker was van een plek in de achtste finales, deed Nathan Aké het hele duel mee. Topscorer Erling Haaland werd halverwege gewisseld.

Door de 3-0-nederlaag van FC Kopenhagen bij Sevilla was het gelijkspel tegen City genoeg voor Dortmund om zich voor de achtste finales te plaatsen. De Duitsers hebben nu drie punten meer dan nummer drie Sevilla én een beter onderling resultaat.

Manchester City is door het gelijkspel tegen Dortmund zeker van de groepswinst. Sevilla gaat verder in de knock-outfase van de Europa League en FC Kopenhagen speelt volgende week tegen Borussia Dortmund de laatste Europese wedstrijd van dit seizoen.

Sevilla-FC Kopenhagen stond eerder op de avond op het programma. De Spanjaarden maakten na rust het verschil door doelpunten van Youssef En-Nesyri, Isco en Gonzalo Montiel. De Deense bezoekers eindigden de wedstrijd met tien man door een directe rode kaart voor Davit Khocholava voor een grove charge. Kevin Diks viel tien minuten voor tijd in bij Kopenhagen.

Champions League groep G 1. Manchester City 5-11 (+10)

2. Borussia Dortmund 5-8 (+5)

3. Sevilla 5-5 (-4)

4. FC Kopenhagen 5-2 (-11)

Leipzig door zege op Real dicht bij knock-outfase

RB Leipzig heeft goede papieren om het spoor van competitiegenoot Dortmund te volgen. De ploeg van trainer Marco Rose boekte een verrassende 3-2-overwinning op Real Madrid, dat de eerste nederlaag van dit Champions League-seizoen leed.

Binnen twintig minuten stond het al 2-0 voor Leipzig. Josko Gvardiol kopte in de dertiende minuut van dichtbij binnen in de rebound en Christopher Nkunku tekende vijf minuten later voor de tweede treffer. De Fransman kreeg de bal met wat fortuin voor zijn voeten en schoot via de onderkant van de lat raak.

Vinícius Júnior zorgde op slag van rust met een fraaie kopbal voor de aansluitingstreffer in de Red Bull Arena, maar de zege van Leipzig kwam niet in gevaar. Timo Werner maakte tien minuten voor tijd de 3-1 door binnen te tikken op aangeven van Mohamed Simakan. Rodrygo zorgde diep in blessuretijd voor het slotakkoord door een strafschop te benutten.

Leipzig is ondanks de stunt nog niet zeker van de volgende ronde, omdat Shakhtar Donetsk niet bij Celtic verloor (1-1). Sterker nog: als Shakhtar volgende week thuis van Leipzig wint, gaan de Oekraïners op basis van onderling resultaat naar de achtste finales.

Giorgos Giakoumakis, oud-spits van VVV-Venlo, tekende in de 34e minuut voor de 1-0 namens Celtic. Mykhaylo Mudryk herstelde het evenwicht voor Shakhtar, dat in de slotfase eigenlijk de winnende treffer had moeten maken. Invaller Danylo Sikan nam een bal verkeerd aan en miste daardoor voor open doel.

Champions League groep F 1. Real Madrid 5-10 (+5)

2. RB Leipzig 5-9 (0)

3. Shakhtar Donetsk 5-6 (+2)

4. Celtic 5-2 (-7)

