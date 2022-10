Van Dijk waarschuwt Liverpool: 'Ajax heeft laten zien heel goed te kunnen spelen'

Virgil van Dijk heeft zijn ploeggenoten bij Liverpool gewaarschuwd voor het Champions League-duel met Ajax van woensdagavond. De verdediger vindt dat 'The Reds' zich niet moet laten misleiden door de mindere vorm van de Amsterdammers.

Door onze sportredactie

"Ajax is net Liverpool. Als het even wat minder gaat, dan is er snel veel druk en kritiek. Maar Ajax heeft dit seizoen ook al laten zien dat het heel goed kan voetballen. En op zulke avonden kan hier een fantastische sfeer hangen. Wij zijn gewaarschuwd", zei Van Dijk dinsdagavond op de persconferentie in Amsterdam.

Hoewel Ajax de laatste twee wedstrijden met ruime cijfers won en als koploper vier punten los staat in de Eredivisie, kan de ploeg van trainer Alfred Schreuder de laatste tijd zelden imponeren. Vooral in de Champions League komt Ajax dit seizoen flink tekort.

Liverpool was in september op Anfield veel te sterk voor de Amsterdammers, al werd het toen 'slechts' 2-1. Tegen Napoli ging Ajax twee keer kansloos ten onder (1-6 en 4-2). Daardoor moet de ploeg van Schreuder woensdag winnen van Liverpool om nog kans te maken op een plek in de knock-outfase van de Champions League.

'Liverpool is nog steeds een van de beste clubs ter wereld'

Ook Liverpool is overigens niet in goeden doen. De ploeg van manager Jürgen Klopp won slechts vier van de eerste elf competitiewedstrijden en bezet de achtste plek in de Premier League. Afgelopen zaterdag verloor Liverpool verrassend met 1-0 bij Nottingham Forest, zes dagen na de knappe 1-0-overwinning op Manchester City.

"Toen lieten we het wel zien", zei Van Dijk. "En dat is nog niet zo lang geleden hè? We hebben zo'n vijf jaar heel constant op een hoog niveau gespeeld. Dat constante missen we een beetje nu. Maar het seizoen is nog lang. Ik denk dat er ook dit seizoen nog steeds heel mooie dingen voor ons kunnen gebeuren."

Tegen Ajax heeft Liverpool aan een punt genoeg om zich voor de achtste finales te plaatsen. "Maar we willen winnen", benadrukte Van Dijk. "We zijn Liverpool, in mijn ogen nog steeds een van de beste clubs in de wereld."

De wedstrijd tussen Ajax en Liverpool begint woensdag om 21.00 uur in de Johan Cruijff ArenA. Het nog foutloze Napoli speelt dan thuis tegen het Rangers FC van trainer Giovanni van Bronckhorst, dat nog geen enkel punt veroverde in de eerste vier groepsduels.

Champions League groep A 1. Napoli 4-12 (+13)

2. Liverpool 4-9 (+6)

3. Ajax 4-3 (-4)

4. Rangers FC 4-0 (-15)

