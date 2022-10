Ajax Vrouwen vernedert Telstar en neemt koppositie over van Feyenoord

Ajax Vrouwen heeft dinsdag een grote overwinning geboekt in de Eredivisie. De Amsterdamse ploeg haalde in Velsen met 2-7 uit tegen hekkensluiter Telstar en neemt de koppositie over van Feyenoord.

Door onze sportredactie

Ajax stond al na vier minuten met 0-2 voor dankzij doelpunten van Romée Leuchter en Chasity Grant. Leuchter was na een kwartier opnieuw trefzeker, waarna Telstar iets terugdeed via Dominique Bruinenberg.

Na iets meer dan een half uur was het al 1-6 in Velsen. Leuchter maakte haar derde goal van de wedstrijd en ook Tiny Hoekstra en Nadine Noordam vonden het doel.

Ajax deed het na rust wat rustiger aan, maar kwam via Hoekstra nog wel eenmaal tot scoren. Samya Hassani bepaalde de eindstand halverwege de tweede helft op 2-7.

Dankzij de overwinning blijft Ajax zonder puntenverlies in de Eredivisie. De ploeg van coach Suzanne Bakker gaat met vijftien punten uit vijf wedstrijden aan kop en heeft twee punten voorsprong op Feyenoord. Telstar wacht na vier duels nog op het eerste punt.

Ook FC Twente is dit seizoen nog zonder puntenverlies. De regerend landskampioen heeft drie punten minder dan Ajax en een duel minder gespeeld.

Eerder

Aanbevolen artikelen