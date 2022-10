Liverpool-spelmaker Thiago mist uitduel met Ajax door oorontsteking

Liverpool moet het woensdagavond in het Champions League-duel met Ajax zonder Thiago stellen. De middenvelder, uitblinker in de eerste ontmoeting met de Amsterdammers, kampt met een oorontsteking en is niet meegereisd naar Nederland.

Door onze sportredactie

"Hij is er helaas niet bij", zei manager Jürgen Klopp dinsdagavond op zijn persconferentie in de Johan Cruijff ArenA over Thiago. "We moeten het zonder hem doen. Maar het heeft geen zin om heel lang te praten over iemand die er niet bij is."

De 31-jarige Thiago deed afgelopen zaterdag ook niet mee in het Premier League-duel met Nottingham Forest, dat Liverpool verrassend met 1-0 verloor. Tegenover de afwezigheid van de Spanjaard staat dat Klopp wel weer over verdediger Ibrahima Konaté en spits Darwin Núnez kan beschikken.

Liverpool heeft aan een punt in Amsterdam genoeg om zich voor de achtste finales van de Champions League te plaatsen. Dat zou gezien de dominantie in de eerste ontmoeting met Ajax geen probleem moeten zijn. Liverpool won in september 'slechts' met 2-1, maar was oppermachtig op Anfield.

'Ajax heeft veel belangrijke spelers verloren'

Daarbij komt dat Ajax, ondanks de koppositie in de Eredivisie, de laatste tijd geen grootse indruk maakt. "Maar Ajax blijft een club om rekening mee te houden", benadrukte Klopp, die het niet gek vindt dat de ploeg van trainer Alfred Schreuder nog niet weet te imponeren.

"Ajax heeft veel belangrijke spelers verloren. Het heeft altijd tijd nodig om aan een nieuwe ploeg te bouwen. Veel mensen denken dat je even met je vingers knipt en dat dan de successen weer snel komen. Zo is het niet."

Overigens is ook Liverpool niet in goeden doen. De ploeg van Virgil van Dijk won slechts vier van de eerste elf competitiewedstrijden en bezet de achtste plek in de Premier League.

De wedstrijd tussen Ajax en Liverpool begint woensdag om 21.00 uur in Amsterdam. Het nog foutloze Napoli speelt dan thuis tegen het Rangers FC van trainer Giovanni van Bronckhorst, dat nog geen enkel punt veroverde in de eerste vier groepsduels.

Champions League groep A 1. Napoli 4-12 (+13)

2. Liverpool 4-9 (+6)

3. Ajax 4-3 (-4)

4. Rangers FC 4-0 (-15)

