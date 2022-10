Chelsea verzekert zich dankzij prachtgoals in Oostenrijk van overwintering in CL

Chelsea heeft zich dinsdag verzekerd van een plek in de achtste finales van de Champions League. De Londenaren wonnen dankzij twee schitterende treffers met 1-2 bij Red Bull Salzburg.

Door onze sportredactie

Chelsea opende na ruim twintig minuten de score in Oostenrijk. Mateo Kovacic schoot de bal vanaf de rand van het zestienmetergebied fraai in de linkerbovenhoek.

Kort na rust kwam Red Bull Salzburg op gelijke hoogte via Junior Adamu. De Oostenrijker tikte van dichtbij raak na een afgemeten voorzet van oud-Ajacied Maximilian Wöber.

Kai Havertz bracht Chelsea na ruim een uur op 1-2 met een prachtig geplaatst schot in de linkerbovenhoek. Die voorsprong gaven de Londenaren, waarbij Hakim Ziyech in de slotfase inviel, niet meer uit handen.

Dankzij de overwinning komt Chelsea na vijf wedstrijden op tien punten in groep E. 'The Blues' kunnen niet meer ingehaald worden door Red Bull Salzburg en AC Milan. Om 21.00 uur gaat Milan in deze poule nog op bezoek bij Dinamo Zagreb.

Stand groep E 1. Chelsea 5-10 (+5)

2. Red Bull Salzburg 5-6 (-)

3. AC Milan 4-4 (-2)

4. Dinamo Zagreb 4-4 (-3)

Sevilla grijpt laatste strohalm

In groep G greep Sevilla de laatste strohalm door voor eigen publiek met 3-0 van FC Kopenhagen te winnen. Youssef En Nesyri kopte na een uur de openingsgoal binnen uit een voorzet van Papu Gómez.

In de slotfase breidde Sevilla de voorsprong verder uit. Eerst krulde Isco de bal in slotfase met gevoel in de rechterbovenhoek en in blessuretijd maakte Gonzalo Montiel de 3-0 uit een rebound.

Kopenhagen eindigde de wedstrijd met tien man door een rode kaart voor Davit Khocholava in blessuretijd. Karim Rekik bleef op de bank bij Sevilla en Kevin Diks viel in de slotfase in bij de Denen.

Sevilla staat met zeven uit vijf wedstrijden derde en is afhankelijk van het resultaat bij Borussia Dortmund-Manchester City (aftrap 21.00 uur). Dortmund is bij een zege in Manchester als tweede ploeg zeker van een plek in de knock-outfase.

Stand groep G 1. Manchester City 4-10 (+10)

2. Borussia Dortmund 4-7 (+5)

3. Sevilla 5-5 (-4)

4. FC Kopenhagen 5-2 (-11)

