Villarreal kiest voor voormalig Barcelona-coach Setién als opvolger van Emery

Quique Setién is de nieuwe trainer van Villarreal, meldt de Spaanse club dinsdag. De voormalige coach van FC Barcelona is de opvolger van de maandag vertrokken Unai Emery.

De 64-jarige Setién is bij Villarreal aangesteld voor de komende anderhalf jaar. Hij leidt woensdag zijn eerste training bij 'El Submarino Amarillo', waarna hij in een persconferentie officieel wordt gepresenteerd.

Villarreal is al jaren een subtopper in La Liga en staat op dit moment zevende. In 2021 beleefde de club onder trainer Emery een absoluut hoogtepunt, toen de Europa League in de wacht werd gesleept. Vorig jaar reikte Villarreal tot de halve finales van de Champions League.