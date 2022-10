FC Utrecht moet Viergever minstens tot winterstop missen door knieblessure

FC Utrecht kan in ieder geval tot de winterstop niet over Nick Viergever beschikken. De verdediger is door een knieblessure enkele weken uitgeschakeld.

Door onze sportredactie

De 33-jarige Viergever liep zijn kwetsuur op tijdens een training in de aanloop naar de uitwedstrijd tegen PSV op 16 oktober. Hij miste daardoor niet alleen het duel met de Eindhovenaren, maar ook de thuiswedstrijd tegen Sparta Rotterdam van afgelopen zaterdag en de bekerontmoeting met amateurclub Sportlust '46.

Het is al de tweede keer dit seizoen dat Viergever geblesseerd is. In de eerste vijf Eredivisie-wedstrijden van het seizoen had de drievoudig Oranje-international nog een basisplek en was hij aanvoerder. Daarna deed Viergever alleen nog acht minuten mee tegen AZ.

"Ik baal er natuurlijk enorm van dat ik ook de wedstrijden tot de winterstop langs de kant sta", zegt Viergever in een verklaring op de site van zijn club. "Ik doe er alles aan om na de winterstop weer volledig inzetbaar te zijn."

Viergever is bezig aan zijn eerste seizoen bij FC Utrecht, dat hem afgelopen zomer overnam van het Duitse SpVgg Greuther Fürth. Eerder in zijn loopbaan droeg de geboren Zuid-Hollander het shirt van Sparta Rotterdam, AZ, Ajax en PSV.

FC Utrecht speelt tot de winterstop, zonder Viergever, nog duels met sc Heerenveen (uit), FC Groningen (thuis) en FC Volendam (uit). De ploeg van trainer Henk Fraser kende een dramatische seizoensstart, maar staat inmiddels op de achtste plek in de Eredivisie.

