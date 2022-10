Ajax-trainer Schreuder gelooft in CL-overwintering: 'Maar dan moet je lef tonen'

Alfred Schreuder ziet nog steeds kansen voor Ajax om te overwinteren in de Champions League. De trainer van de Amsterdammers beseft dat zijn team woensdagavond wel lef moet tonen tegen Liverpool.

Door onze sportredactie

"We zijn zeker niet kansloos", zei Schreuder dinsdag op de persconferentie daags voor het thuisduel met Liverpool. "We hebben het geloof dat we ons nog kunnen plaatsen voor de volgende ronde. Maar dan moet je wel lef tonen. Dat moet je ook uitstralen op het veld, met gezonde bravoure en agressie."

Ajax moet als nummer drie van de poule met minimaal twee goals verschil winnen van Liverpool om nog kans te maken op overwintering in de Champions League. In de laatste speelronde moet ook Rangers FC verslagen worden en mag Liverpool geen punt(en) pakken tegen Napoli.

Schreuder erkende dat Liverpool geen goed seizoen draait, maar beschouwt de ploeg nog steeds als een topteam. "Ze verloren zaterdag met 1-0 van Nottingham Forest, maar ze konden die wedstrijd ook met 1-6 winnen. Ook hebben ze laatst met 1-0 gewonnen van Manchester City. We gaan voor de zege, maar het wordt zeker niet makkelijk."

'Het is lastig kiezen tussen Kudus en Brobbey'

Schreuder erkende dat Brobbey steeds meer op de deur klopt bij Ajax. De spits scoorde tegen zowel Excelsior (7-1) als RKC Waalwijk (1-4) twee keer. "We zijn tevreden over de ontwikkeling van Brobbey de laatste weken", zei Schreuder, die niet aangaf of de spits in de basis start tegen Liverpool. Tot nu toe startte Mohammed Kudus in alle Champions League-duels.

"Natuurlijk is het lastig kiezen als je twee van zulke spitsen hebt. Kudus wil ook spelen, dat is normaal", zei Schreuder. De coach vond het prima dat Brobbey na de 4-2-nederlaag tegen Napoli zei dat hij eerder had moeten invallen. "Een speler mag dat zeggen. Brian is altijd eerlijk, altijd zichzelf. Dat is mooi om te zien. Hij heeft geen verborgen agenda."

Ajax heeft in de poule een voorsprong van drie punten op Rangers FC. De nummer drie van de poule speelt na de winterstop een extra kwalificatieronde in de Europa League. Ajax-Liverpool in de Johan Cruijff ArenA begint om 21.00 uur.

Stand groep A in Champions League 1, Napoli 4-12 (+13)

2. Liverpool 4-9 (+6)

3. Ajax 4-3 (-4)

4. Rangers FC 4-0 (-15)

