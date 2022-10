Xavi hoopt op CL-wonder voor Barcelona, Memphis ontbreekt nog steeds

Trainer Xavi heeft ondanks de beroerde situatie van FC Barcelona in de Champions League hoop op overwintering. De Catalanen, die nog altijd niet kunnen beschikken over Memphis Depay, hebben een vervolg in het miljoenenbal woensdag niet meer in eigen hand.

Het duel tussen Internazionale en Viktoria Plzen, dat om 18.45 uur begint, is cruciaal voor Barça's geringe kansen in de Champions League. Als de Italianen winnen, gaat Barcelona naar de Europa League. Als Inter punten laat liggen, blijft de ploeg van Xavi in leven, mits het woensdagavond (21.00 uur) wint van Bayern München.

"We hebben wel een klein beetje hoop", zei Xavi dinsdag over de kansen van Barcelona op zijn persconferentie in Camp Nou. "En wat er ook gaat gebeuren in Milaan, we moeten zelf een goede wedstrijd spelen. We gaan sowieso voor winst. We gaan eerst met zijn allen Inter tegen Viktoria volgen op tv in de kleedkamer."

Bij eerdere Europese wedstrijden dit seizoen verzamelden de Barça-spelers zich op de wedstrijddag in een hotel, maar dit wordt woensdag niet gedaan. "We zien elkaar nu pas twee uur voor de wedstrijd in Camp Nou. We hebben de dynamiek veranderd omdat we denken dat het beter is voor de spelers. Zo krijgen ze meer tijd met hun familie", vertelde Xavi.

Stand groep C 1. Bayern München 4-12 (+11)

2. Internazionale 4-7 (+1)

3. FC Barcelona 4-4 (+1)

4. Viktoria Plzen 4-0 (-13)

Memphis ontbreekt in selectie Barcelona

Memphis ontbreekt woensdag tijdens het duel met Bayern München. De Oranje-international is nog niet volledig hersteld van zijn dijbeenblessure. Spaanse media schreven afgelopen week dat Memphis op koers lag om terug te keren in de wedstrijdselectie, maar het Champions League-duel komt te vroeg. Met het oog op een volledig en goed herstel zou FC Barcelona geen risico nemen.

De 28-jarige aanvaller raakte op 23 september tijdens het Nations League-duel met Polen geblesseerd en heeft sindsdien geen minuten meer gemaakt. Barcelona speelt na het duel van woensdag nog vier wedstrijden, voordat op 20 november het WK begint.

Vrijdag 11 november maakt bondscoach Louis van Gaal zijn definitieve WK-selectie bekend en als Memphis hersteld is, gaat hij mee naar Qatar.

Speelschema FC Barcelona tot WK 26 oktober: FC Barcelona-Bayern München

29 oktober: Valencia-FC Barcelona

1 november: Viktoria Plzen-FC Barcelona

5 november: FC Barcelona-Almeria

8 november: Osasuna-FC Barcelona

