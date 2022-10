Ten Hag neemt Ronaldo weer in genade aan bij Manchester United

Delen via E-mail

Delen via LinkedIn

Delen via Twitter

Delen via Facebook

Delen via WhatsApp

Cristiano Ronaldo heeft dinsdag zijn rentree gemaakt op de groepstraining van Manchester United. De vijfvoudig Gouden Bal-winnaar is weer in genade aangenomen door trainer Erik ten Hag.

Volgens Britse media hebben Ten Hag en Ronaldo maandag gesproken over het incident dat vorige week woensdag plaatsvond tijdens het gewonnen thuisduel met Tottenham Hotspur. De Portugees viel niet in en zocht enkele minuten voor tijd al de catacomben op.

Ten Hag, die later verklaarde dat Ronaldo uit onvrede met zijn reserverol had geweigerd om in te vallen, liet de vedette buiten de selectie voor het uitduel met Chelsea (1-1) van afgelopen zaterdag.