Helmond Sport breekt met trainer Swinnen na afgang tegen Jong PSV

Helmond Sport heeft dinsdag afscheid genomen van trainer Sven Swinnen. De breuk tussen de nummer negentien van de Keuken Kampioen Divisie en de Belg komt een dag na de 6-0-nederlaag bij Jong PSV.

Helmond spreekt niet van een ontslag, maar benadrukt op de website van de club dat "in onderling overleg" is besloten een einde te maken aan de samenwerking.

Assistent-trainer Tim Bakens neemt voorlopig de honneurs waar bij Helmond Sport. De club gaat de komende weken "in alle rust" op zoek naar een definitieve vervanger voor Swinnen. De volgende wedstrijd van Helmond Sport is vrijdag om 20.00 uur thuis tegen ADO Den Haag.

Tim Bakens neemt op interim-basis de taken van Sven Swinnen over.

Swinnen haalde afgelopen weekend nog het nieuws door aanvoerder Robin van der Meer uit de selectie te zetten. De 27-jarige verdediger uitte in een interview met het Eindhovens Dagblad zijn onvrede over zijn reserverol onder de Belgische trainer, die bij Helmond Sport bezig was aan zijn eerste klus als hoofdcoach in het betaalde voetbal.