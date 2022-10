Herstelde Ajacieden Taylor, Rensch en Álvarez zijn inzetbaar tegen Liverpool

Ajax heeft dinsdagochtend met Kenneth Taylor, Devyne Rensch en Edson Álvarez getraind in de aanloop naar het Champions League-duel van woensdag met Liverpool. Het drietal is fit genoeg om in actie te komen.

Door onze sportredactie

Taylor liep tijdens het Champions League-duel met Napoli in Italië een knieblessure op, waarna hij de thuiswedstrijd tegen Excelsior (7-1) en het uitduel met RKC Waalwijk (1-4) aan zich voorbij moest laten gaan.

Rensch ontbrak tegen Excelsior vanwege liesklachten. Hij zat in Waalwijk wel weer bij de selectie, maar viel niet in. Jorge Sánchez verving Rensch op de rechtsbackpositie. Álvarez werd tegen RKC in de rust gewisseld omdat hij ziek was.

Zowel Taylor, Rensch als Álvarez is klaar voor de wedstrijd tegen Liverpool, bevestigde trainer Alfred Schreuder later op de dag op zijn persconferentie. Alleen de al langer geblesseerde verdediger Ahmetcan Kaplan ontbreekt.

Ajax heeft nog een kleine kans om zich voor de achtste finales van de Champions League te kwalificeren. Daarvoor moet de nummer drie van de poule eerst met minimaal twee doelpunten verschil van Liverpool winnen. In de laatste speelronde moet ook Rangers FC verslagen worden en mag Liverpool geen punt tegen Napoli pakken.

Ajax heeft een voorsprong van drie punten op het nog puntloze Rangers FC. De nummer drie van de poule speelt na de winterstop een extra kwalificatieronde in de Europa League. Ajax-Liverpool in de Johan Cruijff ArenA begint woensdag om 21.00 uur.

Stand Champions League-groep Ajax 1, Napoli 4-12 (+13)

2. Liverpool 4-9 (+6)

3. Ajax 4-3 (-4)

4. Rangers FC 4-0 (-15)

Eerder

Aanbevolen artikelen