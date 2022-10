Ajax traint met Taylor, Rensch en Álvarez in aanloop naar kraker tegen Liverpool

Ajax heeft dinsdagochtend met Kenneth Taylor, Devyne Rensch en Edson Álvarez getraind in de aanloop naar het Champions League-duel met Liverpool. Taylor en Rensch misten de laatste duels vanwege blessures.

Rensch ontbrak tegen Excelsior vanwege liesklachten. Hij zat in Waalwijk wel weer bij de selectie, maar viel niet in. Álvarez werd tegen RKC in de rust gewisseld omdat hij ziek was.