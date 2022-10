Emery verlaat Villarreal na succesvolle jaren en wordt trainer bij Aston Villa

Unai Emery vertrekt per direct bij Villarreal om trainer te worden van Aston Villa. De Spanjaard tekent een meerjarig contract bij de Premier League-club, waar hij Steven Gerrard opvolgt.

De vijftigjarige Emery was sinds de zomer van 2020 trainer van Villarreal, waarmee hij grote successen boekte. In zijn eerste seizoen leidde hij de Spaanse club naar winst van de Europa League - Manchester United werd in de finale met 1-0 verslagen - en vorig seizoen haalde Villarreal de halve finales van de Champions League.

Het wordt de tweede keer dat Emery in de Premier League aan de slag gaat. In de zomer van 2018 werd hij aangesteld als manager van Arsenal, dat hij in zijn eerste seizoen naar de finale van de Europa League leidde. In november 2019 werd Emery door een reeks teleurstellende resultaten ontslagen door 'The Gunners'.