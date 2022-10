PEC worstelt zich langs Jong FC Utrecht, Jong PSV overklast Helmond Sport

PEC Zwolle heeft maandag goede zaken gedaan in de top van de Keuken Kampioen Divisie. De ploeg van trainer Dick Schreuder boekte een moeizame zege bij hekkensluiter Jong FC Utrecht: 0-1. Jong PSV haalde uit tegen Helmond Sport (6-0), terwijl Jong Ajax-VVV-Venlo (1-1) en Jong AZ-Telstar (0-0) in een gelijkspel eindigden.

PEC Zwolle was in de eerste helft al een stuk beter dan FC Utrecht, al waren grote kansen schaars voor de 'Blauwvingers'. De beste mogelijkheid was voor Gervane Kastaneer, maar zijn kopbal ging over.

Na rust brak PEC alsnog de ban in Stadion Galgenwaard. Thomas van den Belt verraste doelman Fabian de Keijzer met een lage vrije trap in de hoek. De overwinning van de bezoekers kwam daarna niet meer serieus in gevaar.

PEC boekte de tweede competitiezege in de laatste vijf wedstrijden en is weer de nummer twee in de Keuken Kampioen Divisie. Koploper Heracles Almelo heeft twee punten meer dan de Zwollenaren. MVV Maastricht heeft er juist twee minder en staat derde.

Thomas van den Belt bezorgde PEC Zwolle een benauwde overwinning in Utrecht. Foto: Pro Shots

Jong PSV laat weinig heel van Helmond Sport

Op De Herdgang maakte Jong PSV korte metten met laagvlieger Helmond Sport. Trainer Adil Ramzi had in het Brabantse onderonsje met onder anderen Johan Bakayoko, Richard Ledezma en Sávio de beschikking over spelers die dit seizoen meerdere keren in actie kwamen in de Eredivisie.

Dat werd ook zichtbaar op het veld, want Bakayoko opende in de elfde minuut de score door een strafschop te benutten en Sávio maakte er aan het einde van de eerste helft 2-0 van. Via Mathijs Tielemans (twee treffers), Simon Colyn en Jason van Duiven liep Jong PSV na rust eenvoudig weg bij Helmond Sport.

Bij de bezoekers ontbrak Robin van der Meer. De aanvoerder werd zaterdag uit de selectie van Helmond Sport gezet naar aanleiding van een kritisch interview in het Eindhovens Dagblad. Daarin uitte hij zijn onvrede over zijn reserverol.

Bij middenmoter Jong Ajax waren er tegen nummer zeven VVV-Venlo basisplekken voor onder anderen Lorenzo Lucca en Francisco Conceição, die dit seizoen al meerdere duels in de hoofdmacht speelden. Desondanks kwam VVV op voorsprong via Sven Braken. Christian Rasmussen trok de stand twee minuten later al gelijk. Daar bleef het bij op De Toekomst.

Het Noord-Hollandse onderonsje tussen Jong AZ en Telstar eindigde zoals het begon (0-0). Telstar-aanvaller Christos Giousis kreeg een kwartier voor tijd de uitgelezen kans om de bezoekers de overwinning te bezorgen, maar de Griek miste een strafschop.

Johan Bakayoko opende in de elfde minuut van 11 meter de score voor Jong PSV. Foto: Pro Shots

