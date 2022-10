Guardiola beducht voor Dortmund-talent Bellingham: 'Hij is heel speciaal'

Josep Guardiola heeft maandag in aanloop naar het Champions League-duel met Borussia Dortmund de loftrompet gestoken over Jude Bellingham. Het talent van Dortmund heeft een verpletterende indruk gemaakt op de manager van Manchester City.

"Het gaat niet alleen om zijn voetbalkwaliteiten. Hij is in het veld al een van de leiders van Borussia Dortmund", zei Guardiola op een persconferentie. "Deze jongen is heel speciaal en heeft de juiste mentaliteit. Zijn totaalpakket ziet er heel goed uit."

De pas negentienjarige Bellingham brak in het seizoen 2020/2021 al door bij Dortmund en geldt als een van de belangrijkste spelers van de Bundesliga-club. De middenvelder, die in zijn nog prille loopbaan al zeventien wedstrijden voor het Engelse elftal speelde, scoorde dit seizoen acht keer in zeventien officiële wedstrijden.

Een van die doelpunten maakte hij vorige maand in de uitwedstrijd tegen Manchester City in de Champions League, die Dortmund wel met 2-1 verloor. Door zijn stormachtige ontwikkeling wordt Bellingham veelvuldig in verband gebracht met een transfer naar een Europese topclub.

"Borussia Dortmund is de perfecte plek voor jong talent", zei Guardiola desondanks. "Als Bellingham naar een topclub in de Premier League was gegaan, had hij niet zoveel minuten gemaakt. En jonge spelers hebben minuten nodig."

Manchester City is al zeker van een plek in de achtste finales van de Champions League. De ploeg van Guardiola kan de groepswinst in poule G veiligstellen door dinsdag in het Signal Iduna Park minimaal een punt te pakken tegen Dortmund.

Stand groep G 1. Manchester City 4-10 (+10)

2. Borussia Dortmund 4-7 (+5)

3. Sevilla 4-2 (-7)

4. FC Kopenhagen 4-2 (-8)

