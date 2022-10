Weghorst kan Besiktas met snelste doelpunt van seizoen niet aan zege helpen

Wout Weghorst heeft maandagavond in de uitwedstrijd tegen Hatayspor het snelste doelpunt van het huidige seizoen in de Turkse competitie gemaakt. De spits van Besiktas tekende al binnen 31 seconden voor de openingstreffer, maar kon zijn ploeg niet aan een zege helpen: 2-1.

Door onze sportredactie

Weghorst had Besiktas al in de eerste minuut van de wedstrijd op voorsprong gezet. De dertigjarige aanvaller ontving de bal op aangeven van Jackson Muleka en schoot vervolgens keihard raak in de linkerbovenhoek.

Hatayspor bood pas in de tweede helft echt partij, toen het in de vijftigste minuut op gelijke hoogte kwam door een treffer van Zé Luis. Invaller Kaan Kanak maakte in de laatste minuut het winnende doelpunt voor de thuisploeg.

Voor Weghorst was de vroege treffer zijn vierde doelpunt voor Besiktas, waar hij sinds juli speelt. De club uit Istanboel nam hem op huurbasis over van Burnley. Besiktas staat met negentien punten uit elf duels vijfde in de Turkse Süper Lig, waarin Fenerbahçe aan de leiding gaat. De koploper heeft vier punten meer en nog een wedstrijd tegoed.

Afgelopen vrijdag werd Weghorst opgenomen in de 39-koppige voorselectie van het Nederlands elftal voor het WK in Qatar dat volgende maand begint. De spits van Besiktas is een van de tien geselecteerde aanvallers.

Op vrijdag 11 november, tien dagen voor de eerste groepswedstrijd tegen Senegal, maakt bondscoach Louis van Gaal de definitieve selectie bekend. Een speler moet deel uitmaken van de voorselectie om te mogen worden opgenomen in de uiteindelijke selectie.

In september deed Weghorst nog mee in het Nations League-duel van Oranje met Polen (0-2-winst). De vijftienvoudig international beleefde in de zomer van 2021 op het EK zijn eerste eindtoernooi. Hij speelde vier wedstrijden en scoorde één keer.

Cremonese verliest na gemiste penalty Dessers van Sampdoria

In Italië verloor Cyriel Dessers met Cremonese in eigen huis van Sampdoria: 0-1. De 27-jarige aanvaller miste in de zevende minuut van de wedstrijd een penalty en werd in de 65e minuut gewisseld.

Sampdoria won uiteindelijk dankzij een treffer van Omar Colley, die in de 78e minuut voor de 0-1 zorgde.

Cremonese won dit seizoen nog geen enkele wedstrijd in de Serie A en is met vier punten hekkensluiter. Sampdoria staat met zes punten achttiende op de ranglijst, die wordt aangevoerd door Napoli (29 punten).

