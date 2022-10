Akkoord over verlenging cao voor spelers in betaald voetbal met vier jaar

Werkgeversorganisatie FBO en de spelersvakbonden VVCS en ProProf zijn tot een principeakkoord gekomen over de verlenging van de cao voor spelers in het betaald voetbal.

"Dit brengt rust, stabiliteit en zekerheid met zich mee", staat er in een verklaring. "Voor zowel de sociale partners, als voor de spelers en clubs. Het is duidelijk merkbaar dat daar in het hedendaags economisch klimaat sterke behoefte aan is."