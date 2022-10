Anderlecht krijgt Nederlander Veldman als interim-trainer na ontslag Mazzù

De Nederlander Robin Veldman is op interimbasis de nieuwe trainer van Anderlecht. Hij vervangt tijdelijk de maandag ontslagen Felice Mazzù.

Door onze sportredactie

De 37-jarige Veldman in sinds 2021 trainer van de beloftenploeg van Anderlecht en was eerder werkzaam als jeugdtrainer bij Ajax en sc Heerenveen. De verwachting is dat hij niet lang de eindverantwoordelijke zal blijven bij Anderlecht, dat zoekt naar een nieuwe trainer.

Mazzù moet al na veertien competitiewedstrijden vertrekken bij Anderlecht, dat rampzalige eerste maanden van het seizoen kent. De 34-voudig landskampioen staat twaalfde in de Jupiler Pro League.

De 56-jarige Mazzù was vorig seizoen nog zeer succesvol met Union Saint-Gilloise, dat hij na de promotie naar de tweede plaats in de competitie leidde en zo een plek in de voorronde van de Champions League afdwong. Hij vertrok naar Anderlecht en daar ging het niet goed.

Veldman in voetsporen van Rutten en Boskamp

De wedstrijd tegen Standard Luik van zondag was het dieptepunt. Bij een 3-1-achterstand voor Anderlecht werd de wedstrijd in Luik voor de tweede keer gestaakt, omdat de Brusselse supporters massaal vuurwerk op het veld gooiden. Het duel - naar nu blijkt het laatste duel van Anderlecht onder Mazzù - werd niet hervat, waardoor de uitploeg zeer waarschijnlijk een reglementaire nederlaag wacht.

De eerste wedstrijd van Anderlecht onder leiding van Veldman is het Conference League-duel donderdag in Brussel met FCSB. De Roemeense club pakte pas één punt in de groepsfase, terwijl Anderlecht met vier punten derde staat.

Veldman is zeker niet eerste Nederlandse trainer van Anderlecht. In 2019 was Fred Rutten drie maanden de eindverantwoordelijke in het Lotto Park en eerder waren John van den Brom, Arie Haan, Johan Boskamp, Aad de Mos en Hans Croon coach van Anderlecht.

Fred Rutten werd in 2019 al na drie maanden ontslagen als trainer van Anderlecht. Foto: Getty Images

