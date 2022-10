Anderlecht veroordeelt nieuw wangedrag van fans en gaat met ze in gesprek

Delen via E-mail

Anderlecht is allesbehalve blij met de supporters die zich zondag opnieuw misdroegen. Op bezoek bij Standard Luik gooide een deel van hen herhaaldelijk vuurwerk op het veld, waardoor het duel definitief gestaakt moest worden.

Op het moment van staken stond Anderlecht met 3-1 achter. De club heeft inmiddels een boete van 50.000 euro gekregen en kan zeer waarschijnlijk meer straffen verwachten, zoals een reglementaire nederlaag en één of meer duels zonder publiek.

"Anderlecht betreurt de incidenten die zondagavond hebben geleid tot het stilleggen van de wedstrijd in en tegen Standard Luik", meldt Anderlecht, dat dit seizoen slecht presteert en slechts twaalfde staat, in een verklaring .

"De club heeft vanzelfsprekend veel begrip voor de onvrede van de supporters. We staan momenteel niet waar we horen te staan. Maar de club veroordeelt deze incidenten met klem en gaat de komende dagen in dialoog met haar supporters."