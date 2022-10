Heerenveen door late goals voorbij Volendam in tijdelijk gestaakt duel

Sc Heerenveen heeft zondag in de Eredivisie een moeizame zege geboekt op bezoek bij FC Volendam. De Friezen wonnen dankzij twee goals in de slotfase met 1-3 in een duel dat tijdelijk werd onderbroken vanwege onweer.

Volendam begon sterk aan de wedstrijd en was in de zevende minuut dicht bij de openingstreffer. Een hard schot van Benaissa Benamar spatte uiteen op de lat. In de twintigste minuut vond Robert Mühren wel het doel, maar die treffer werd op advies van de VAR afgekeurd wegens buitenspel.

Heerenveen kwam kort daarna wel op voorsprong via een rake kopbal van Sydney van Hooijdonk. Bij dit doelpunt werd vanwege een mogelijke overtreding lang overlegd met de VAR, maar de arbitrage keurde de 0-1 uiteindelijk goed.

Vlak voor rust kwam Volendam op gelijke hoogte via Robert Mühren. De aanvaller tikte van dichtbij raak na een vrije trap van Carel Eiting. Ook hierbij kwam de VAR in actie vanwege mogelijk buitenspel, maar ditmaal telde het doelpunt van de thuisploeg wel.

Direct na de hervatting rende een toeschouwer in een Thuisbezorgd-outfit het veld op. Foto: ANP

Duel verstoord door onweer en toeschouwer in Thuisbezorgd-outfit

Halverwege de tweede helft legde scheidsrechter Edwin de Graaf de wedstrijd stil vanwege onweer in Volendam. Na ruim twintig minuten keerden de ploegen terug op het veld, maar direct na de hervatting werd het duel kort verstoord door een toeschouwer in een Thuisbezorgd-outfit die het veld op rende.

Nadat deze grappenmaker in de kraag was gevat, bleef de 1-1 lang op het scorebord staan. Door twee late treffers pakte Heerenveen toch nog de drie punten. Mats Köhlert vond het doel met een schot in de verre hoek en Amin Sarr besliste het duel even later op aangeven van Van Hooijdonk.

Dankzij de overwinning staat Heerenveen nu zevende. Volendam zakt door de nederlaag naar de laatste plaats. De Noord-Hollanders hebben evenveel punten als FC Emmen, maar staan door een minder doelsaldo een plek lager.

