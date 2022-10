Opnieuw duel van Anderlecht gestaakt wegens misdragingen fans

De wedstrijd tussen Standard Luik en Anderlecht in de Belgische competitie is zondag in de tweede helft definitief gestaakt door misdragingen op de tribunes. Het duel werd in de eerste helft al stilgelegd, omdat supporters van Anderlecht vuurwerk op het veld gooiden.

Door onze sportredactie

De fans van Anderlecht gooiden het vuurwerk toen hun ploeg kort na rust op een 3-1-achterstand kwam. Scheidsrechter Bram Van Driessche kon niet anders dan de wedstrijd stilleggen. Na een onderbreking werd het duel hervat, maar enkele minuten later misdroegen de fans van de recordkampioen zich opnieuw.

Als reactie daarop floot Van Driessche definitief af, waardoor Anderlecht zeer waarschijnlijk een reglementaire nederlaag wacht. Na de wedstrijd was de rust nog niet teruggekeerd: supporters van beide clubs bekogelden elkaar met vuurpijlen.

De taferelen in Luik deden terugdenken aan 2019, toen een wedstrijd tussen Standard Luik en Anderlecht eveneens werd gestaakt vanwege vuurwerk vanuit het bezoekersvak. De thuisploeg uit Luik kreeg destijds een reglementaire overwinning.

De fans van Anderlecht komen de laatste jaren geregeld op negatieve wijze in het nieuws. Twee dagen geleden kreeg de Belgische club nog een boete en een verbod op bezoekende fans bij de volgende Europese uitwedstrijd na wangedrag op bezoek bij West Ham United.

Anderlecht bevindt zich in zwaar weer. De club uit Brussel, waar onder anderen voormalig Eredivisie-spelers Jan Vertonghen en Wesley Hoedt onder contract staan, werd in 2017 voor de laatste keer kampioen en staat dit jaar slechts twaalfde.

Deze inhoud kan helaas niet worden getoond

Wij hebben geen toestemming voor de benodigde cookies. Aanvaard de cookies om deze inhoud te bekijken.

Wijzig cookie-instellingen

Eerder

Aanbevolen artikelen