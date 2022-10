De Roon valt maand voor WK uit bij Atalanta, Karsdorp krijgt na wedstrijd rood

Marten de Roon is zondag in de Serie A geblesseerd geraakt in de thuiswedstrijd van Atalanta tegen Lazio (0-2). De Oranje-international leek een hamstringblessure te hebben opgelopen. Koploper Napoli won moeizaam bij AS Roma: 0-1. Rick Kardorp kreeg in dat duel een rode kaart.

De 31-jarige De Roon ging er een kwartier voor tijd opeens bij zitten in Bergamo. De Nederlander greep naar zijn hamstring en gebaarde naar de bank dat hij gewisseld moest worden.

Voor De Roon komt de blessure zeer slecht uit. Over 29 dagen begint voor het Nederlands elftal het WK met de groepswedstrijd tegen Senegal. De middenvelder is opgenomen in de voorselectie van bondscoach Louis van Gaal.

Atalanta leed tegen Lazio bovendien de eerste competitienederlaag van het seizoen. Mattia Zaccagni opende in de tiende minuut de score met een intikker op aangeven van Pedro. Vroeg in de tweede helft maakte Felipe Anderson de 0-2. Atalanta-aanvaller Luis Muriel kreeg in de slotfase zijn tweede gele kaart.

Teun Koopmeiners en Hans Hateboer speelden beiden de hele wedstrijd mee bij Atalanta, dat door de nederlaag verzuimde de koppositie tijdelijk over te nemen van Napoli. De ploeg uit Bergamo raakte bovendien de derde plaats kwijt aan Lazio, een van de tegenstanders van Feyenoord in de Europa League.

Victor Osimhen behoedde Napoli voor puntenverlies. Foto: Reuters

Napoli profiteert van puntenverlies Atalanta

Napoli profiteerde later op de avond optimaal van het puntenverlies van concurrent Atalanta. De koploper van de Serie A had het lange tijd lastig op bezoek bij AS Roma, maar won dankzij een doelpunt in de slotfase van Victor Osimhen.

Het doelpunt van Osimhen viel in de tachtigste minuut. De spits zette Chris Smalling vakkundig op zij en schoot de bal vervolgens vanuit een moeilijke hoek achter AS Roma-doelman Rui Patricio.

Bij de thuisploeg deed Karsdorp 82 minuten mee. Hij kwam na de wedstrijd verhaal halen bij scheidsrechter Massimiliano Irrati, die hem een rode kaart gaf voor zijn woede-uitbarsting.

Door de 0-1-zege loopt Napoli verder uit in Italië. Het verschil met nummer twee AC Milan bedraagt drie punten. Napoli is bovendien na elf wedstrijden nog ongeslagen (negen zeges en twee remises). AS Roma heeft zeven punten minder en staat vijfde.

