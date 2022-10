De Roon valt maand voor WK geblesseerd uit bij eerste competitieverlies Atalanta

Marten de Roon is zondag in de Serie A geblesseerd geraakt in de thuiswedstrijd van Atalanta tegen Lazio (0-2). De Oranje-international leek een hamstringblessure te hebben opgelopen.

De 31-jarige De Roon ging er een kwartier voor tijd opeens bij zitten in Bergamo. De Nederlander greep naar zijn hamstring en gebaarde naar de bank dat hij gewisseld moest worden.

Voor De Roon komt de blessure zeer slecht uit. Over 29 dagen begint voor het Nederlands elftal het WK met de groepswedstrijd tegen Senegal. De middenvelder is opgenomen in de voorselectie van bondscoach Louis van Gaal.

Atalanta leed tegen Lazio bovendien de eerste competitienederlaag van het seizoen. Mattia Zaccagni opende in de tiende minuut de score met een intikker op aangeven van Pedro. Vroeg in de tweede helft maakte Felipe Anderson de 0-2. Atalanta-aanvaller Luis Muriel kreeg in de slotfase zijn tweede gele kaart.

Teun Koopmeiners en Hans Hateboer speelden beiden de hele wedstrijd mee bij Atalanta, dat door de nederlaag verzuimde de koppositie tijdelijk over te nemen van Napoli. De ploeg uit Bergamo raakte bovendien de derde plaats kwijt aan Lazio, een van de tegenstanders van Feyenoord in de Europa League.

Napoli komt later op de dag nog in actie in de Serie A. De koploper gaat om 20.45 uur op bezoek bij AS Roma.

