Fraser kruipt met FC Utrecht naar subtop door zege op voormalige club Sparta

Trainer Henk Fraser heeft zondag met FC Utrecht zijn oude ploeg Sparta Rotterdam pijn gedaan. De Domstedelingen rekenden in eigen huis overtuigend af met de huidige nummer zes van de Eredivisie: 3-1. Het betekende de eerste nederlaag voor Sparta sinds 11 september, toen Feyenoord te sterk was (3-0).

Daishawn Redan zorgde voor een bliksemstart voor de thuisploeg. De huurling van Hertha BSC was het eindstation van een fraaie aanval via Mark van der Maarel en Taylor Booth. Het was de eerste treffer van Redan voor FC Utrecht in tien wedstrijden.