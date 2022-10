Cambuur neemt tijd voor opvolging Henk de Jong: 'Hebben al huiswerk gedaan'

SC Cambuur gaat zich niet overhaasten in de zoektocht naar een opvolger van Henk de Jong, die deze week op doktersadvies genoodzaakt was te stoppen als trainer. Technisch manager Foeke Booy zegt dat de club uit Leeuwarden zich al wel heeft georiënteerd.

Door onze sportredactie

"Het is niet zo dat het vertrek van Henk als donderslag bij heldere hemel kwam", zei Booy zondag na het thuisduel met FC Twente (0-1) tegen ESPN. "In het hoofd zijn we wel bezig geweest met de vraag: wat als? Vooraf hebben we dan ook al wat huiswerk gedaan. Nu moeten we doorschakelen."

"We zoeken een trainer die past bij de manier van spelen die wij en de mensen hier graag willen zien. Als we denken dat we met elkaar de goede beslissing hebben genomen, zullen we dat snel doen. Als we daar langer de tijd voor moeten nemen, dan doen we dat."

De 58-jarige De Jong kwakkelde al enige tijd met zijn gezondheid. Bij de trainer werd vorig jaar een cyste in zijn hoofd gevonden. De Jong keerde na enkele weken rust in februari terug voor de groep, maar in maart was hij door aanhoudende fysieke klachten genoodzaakt om de rest van het seizoen aan zich voorbij te laten gaan.

Foeke Booy zegt dat Cambuur al een beetje voorbereid was op het vertrek van trainer Henk de Jong. Foto: Pro Shots

'Het is doodzonde dat hij niet door kan gaan'

Dit seizoen keerde De Jong terug op de bank bij Cambuur, tot hij donderdag bekendmaakte op doktersadvies definitief te stoppen. "Het is in de eerste plaats ongelooflijk jammer dat Henk de handdoek moest gooien. We wisten dat het er een beetje aan zat te komen, want het ging niet helemaal lekker", zei Booy.

"Het is doodzonde dat hij niet door kan gaan en op doktersadvies moet stoppen. In eerste instantie is het voor hem hartstikke zonde, maar gezondheid gaat boven alles. Je wil zelf bepalen wanneer je stopt en niet door dit soort omstandigheden. Helaas is dat nu wel zo. Henk, houd je taai, we staan achter je. Dat weet je."

De taken van De Jong worden voorlopig overgenomen door Pascal Bosschaart. De oud-profvoetballer zat in het bekerduel met Rijnvogels (0-3-zege) en de competitiewedstrijd tegen FC Twente (0-1) al als eindverantwoordelijke op de bank.

In het duel met Twente betuigden supporters, spelers en stafleden uitgebreid hun steun aan De Jong. Supporters hadden fraaie spandoeken opgehangen en de spelers gingen voor de wedstrijd op de foto met een grote banner, met daarop de tekst: "Bedankt voor alles topper! Voor altijd één van ons."

Supporters staken Henk de Jong met spandoeken een hart onder de riem. Foto: Pro Shots

Eerder

Aanbevolen artikelen