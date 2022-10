Luuk de Jong ziet PSV ineenstorten bij FC Groningen: 'Waren het helemaal kwijt'

Luuk de Jong kan nauwelijks geloven hoe PSV zondag in een mum van tijd de wedstrijd volledig uit handen gaf op bezoek bij FC Groningen. De aanvoerder zag zijn ploeg binnen zes minuten op een 3-0-achterstand komen en die klap kwam PSV niet meer te boven.

"Soms heb je van deze dagen, maar het mag niet gebeuren", zei De Jong na het duel in de Euroborg voor de camera van ESPN. "Eén tegendoelpunt kan gebeuren door een eigen fout, maar daarna ben je het helemaal kwijt en kom je 3-0 achter."

PSV had de controle in Groningen, tot Ricardo Pepi in de 39e minuut optimaal profiteerde van een fout van Armando Obispo. Daarna ging alles mis bij PSV en liep FC Groningen via Radinio Balker (43e minuut) en Cyril Ngonge (45e minuut) uit tot 3-0.

"Zij krijgen dan zichtbaar een boost, maar we laten het zelf ook gebeuren", vervolgde De Jong. "Dat kleine beetje hoop moet je ze niet geven. Dan moet je misschien een keer iemand onderuithalen of een bal een keer wegschieten. Nu bleven we daarin hangen."

'Hij wilde er gewoon niet in vandaag'

PSV kwam via Ibrahim Sangaré nog voor rust op 3-1, maar kon in het tweede bedrijf de nederlaag niet voorkomen. Guus Til maakte in de tweede helft de 3-2. De gelijkmaker viel uiteindelijk niet, mede door de uitblinkende FC Groningen-keeper Jan de Boer.

"Gelukkig maakten we net voor rust de 3-1, maar natuurlijk ben je dan boos op elkaar in de kleedkamer", zei De Jong, die in de tweede helft als invaller het veld in kwam. "Dan maak je de 3-2 en krijg nog heel wat kansen, maar hij wilde er gewoon niet in vandaag."

Door het verlies ziet PSV de achterstand op koploper Ajax toenemen tot vier punten. De regerend landskampioen, die zaterdag met 1-4 bij RKC Waalwijk won, is de grote winnaar van het weekend. Ook Feyenoord (1-1 tegen Fortuna Sittard) en AZ (2-1 bij Excelsior) liepen namelijk tegen puntenverlies aan.

