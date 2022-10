Arsenal morst punten in aanloop naar uitduel met PSV, Spurs thuis onderuit

Delen via E-mail

Arsenal heeft zondag voor de tweede keer dit seizoen punten laten liggen in de Premier League. De Londenaren kwamen niet verder dan 1-1 op bezoek bij laagvlieger Southampton, maar blijven koploper. Tottenham Hotspur verloor met 1-2 van Newcastle United.

Granit Xhaka opende al in de elfde minuut de score voor Arsenal. De Zwitser schoot hard raak uit een voorzet van Ben White vanaf de rechterkant. Halverwege de tweede helft kwam Southampton op gelijke hoogte. Stuart Armstrong schoof de bal in de linkerhoek na een prachtig passje van Mohamed Elyounoussi.

Arsenal leed zo voor de tweede keer dit seizoen puntenverlies in de competitie. Eerder verloor de ploeg van coach Mikel Arteta bij het Manchester United van trainer Erik ten Hag (3-1).

'The Gunners' blijven wel koploper in de Premier League. De Londense club heeft nu nog twee punten voorsprong op nummer twee Manchester City, dat zaterdag wel van Brighton & Hove Albion (3-1) won.

Arsenal gaat komende donderdag op bezoek bij PSV in de Europa League. De Engelsen speelden afgelopen donderdag al voor eigen publiek tegen de Eindhovenaren en wonnen toen met 1-0.

Tottenham leed tegen Newcastle de eerste thuisnederlaag van het seizoen. Callum Wilson zorgde na een half uur voor de 0-1 nadat hij in botsing was gekomen met Spurs-doelman Hugo Lloris.

Vijf minuten voor rust verdubbelde Miguel Almirón de voorsprong na geklungel in de verdediging van Tottenham. Harry Kane kopte in de tweede helft van dichtbij de 1-2 binnen, maar daar bleef het uiteindelijk bij. Tottenham staat derde en Newcastle, waar Sven Botman de hele wedstrijd speelde, is nu de nummer vier.