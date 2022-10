PSV verliest in spektakelstuk bij FC Groningen en ziet Ajax uitlopen

PSV is zondag tegen een spectaculaire nederlaag aangelopen op bezoek bij FC Groningen. De Eindhovenaren gingen verrassend met 4-2 onderuit in de Euroborg, waardoor Eredivisie-koploper Ajax de voorsprong vergroot.

Door onze sportredactie

Een dramatische fase vlak voor rust werd PSV fataal tegen Groningen. Via Ricardo Pepi (39e minuut), Radinio Balker (43e minuut) en Cyril Ngonge (45e minuut) keek de uitploeg ineens tegen een 3-0-achterstand aan, al zorgde Ibrahim Sangaré in de extra tijd van de eerste helft nog voor de 3-1.

Na rust voerde PSV de druk op, maar pas in de 76e minuut maakte Guus Til de aansluitingstreffer. De ploeg van trainer Ruud van Nistelrooij deed er alles aan om een nederlaag te voorkomen, maar het was Groningen dat in de blessuretijd de genadeklap uitdeelde. Joey Pelupessy maakte de 4-2, waarop het feest losbarstte in de Euroborg.

Het is voor het eerst sinds 11 september dat FC Groningen gewonnen heeft in de Eredivisie. De ploeg van trainer Frank Wormuth neemt zo wat afstand van de onderste plaatsen, terwijl PSV de achterstand op Ajax ziet oplopen tot vier punten. De Amsterdammers wonnen zaterdag met 1-4 bij RKC Waalwijk.

Eredivisie top vijf 1. Ajax 11-28 (+28)

2. PSV 11-24 (+19)

3. Feyenoord 11-24 (+15)

4. AZ 11-23 (+9)

5. FC Twente 11-22 (+11)

De spelers van FC Groningen vieren de overwinning met de fanatieke aanhang. Foto: ANP

De Jong en Madueke beginnen op de bank

Na drie zeges op rij in de Eredivisie begon PSV nog met vertrouwen aan het duel met FC Groningen, dat juist bezig was aan een beroerde reeks. De ziekenboeg van de Eindhovense club is aardig uitgedund, maar Van Nistelrooij liet de herstelde Luuk de Jong en Noni Madueke nog op de bank starten.

Til begon weer in de spits en miste bij een 0-0-stand twee goede kansen. PSV speelde best aardig, tot de bezoekers vlak voor rust ineens overvleugeld werden door FC Groningen.

In de 38e minuut werd het 1-0 voor de thuisploeg en dat mocht Armando Obispo zich aanrekenen. De verdediger verspeelde de bal zomaar aan Ngonge. Doelman Walter Benítez bracht nog redding, maar in de rebound maakte Pepi zijn zesde van het seizoen.

Vijf minuten later werd het nog erger voor PSV. Balker kopte een corner binnen (2-0), waarna het in de extra tijd van de eerste helft ook nog 3-0 werd. Ngonge kapte Obispo uit en klopte Benítez met een schot in de hoek. Doordat Sangaré vlak voor het rustsignaal nog 3-1 maakte, mocht PSV nog wel hopen op een resultaat.

Luuk de Jong kreeg de bal er niet in. Foto: Pro Shots

De Jong kopt op de lat

Van Nistelrooij greep in en bracht Madueke halverwege voor Anwar El Ghazi. Elf minuten later kwam De Jong in de ploeg voor Joey Veerman en ging PSV nog aanvallender spelen.

Koud in het veld miste De Jong al een kans, waarna er veel meer mogelijkheden volgden voor de ploeg uit Eindhoven. Derde FC Groningen-doelman Jan de Boer, die door blessures van Peter Leeuwenburgh en Michael Verrips mocht debuteren in de Eredivisie, verrichtte meerdere reddingen.

Een kwartier voor tijd was daar via een rake kopbal van Til toch de aansluitingstreffer van PSV: 3-2. De bezoekers gingen vervolgens op zoek naar meer. In de 83e minuut kopte De Jong op de lat. De bal werd ook nog een keer van de doellijn gehaald.

Zo mocht FC Groningen blijven hopen op een welkome zege en dat gebeurde ook. Na vele gemiste kansen van PSV was het in de extra tijd raak aan de andere kant. Pelupessy rondde een fraaie aanval af met een snoeihard schot in het dak van het doel en zorgde zo voor enorme ontlading in Groningen.

Eredivisie-speelronde 11 Zaterdag: Feyenoord-Fortuna 1-1

Zaterdag: RKC-Ajax 1-4

Zaterdag: Vitesse-FC Emmen 2-1

Zondag: Excelsior-AZ 2-1

Zondag: FC Groningen-PSV 4-2

Zondag: Cambuur-FC Twente 0-1

Zondag: NEC-Go Ahead Eagles 3-3

Zondag 16.45 uur: FC Utrecht-Sparta

Zondag 20.00 uur: FC Volendam-Heerenveen

Joey Pelupessy maakt de 4-2 met een hard schot. Foto: Pro Shots

