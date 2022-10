Kwakkelend NEC zwijnt in spektakelstuk, Twente wint door penalty in blessuretijd

NEC is zondag in blessuretijd aan een pijnlijke nederlaag in de Eredivisie ontsnapt. De zwalkende Nijmegenaren knokten zich naar een 3-3-gelijkspel tegen Go Ahead Eagles. In Leeuwarden won FC Twente door een penalty in extremis met 0-1 van SC Cambuur.

Door onze sportredactie

NEC kende nog een droomstart in De Goffert. Oussama Tannane omspeelde zijn directe tegenstander en krulde de bal in de hoek. Heel lang kon de thuisploeg daar niet van genieten. Zes minuten later kopte Isac Lidberg de gelijkmaker achter Jasper Cillessen en vlak voor rust kwam Go Ahead via Bobby Adekanye zelfs op voorsprong.

Aan het begin van de tweede helft werd het leed van NEC groter. Oliver Edvardsen werkte in de vijftigste minuut op aangeven van Adekanye de 1-3 binnen. De Noor leek voor niets een salto te maken om zijn doelpunt te vieren - de vlag ging omhoog vanwege buitenspel van aangever Adekanye - maar de VAR constateerde dat het een geldige treffer was.

In de slotfase werd het toch weer even spannend dankzij Magnus Mattsson, die in de rebound raak schoot. Na gemiste kansen van Elayis Tavsan stevende NEC op een nederlaag af, maar door een fraaie kopbal van Philippe Sandler in de vijfde minuut van de blessuretijd hield de thuisploeg toch nog een punt over aan het spektakelstuk.

Desondanks zal NEC niet met veel plezier terugkijken op de wedstrijd. De ploeg van trainer Rogier Meijer won dit seizoen alleen nog van FC Volendam (1-4) en speelde al voor de achtste keer gelijk.

NEC staat nu twaalfde, drie punten boven de degradatiestreep. Go Ahead Eagles was bij een overwinning over de Nijmegenaren heen gegaan op de ranglijst, maar bezet nu de vijftiende plek.

Philippe Sandler tekende diep in blessuretijd voor de gelijkmaker tegen Go Ahead Eagles. Foto: Pro Shots

Cambuur verliest van FC Twente, steun voor Henk de Jong

Net als in Nijmegen werd er in Leeuwarden bij SC Cambuur-FC Twente diep in blessuretijd gescoord. Scheidsrechter Jochem Kamphuis wees na ingrijpen van de VAR naar de stip na hands van Cambuur-verdediger Doke Schmidt. Ricky van Wolfswinkel schoot vervolgens in de 97e minuut feilloos raak van 11 meter.

Door de benauwde 0-1-zege profiteerde FC Twente toch nog van de misstappen van de ploegen in de bovenste regionen. Feyenoord beet zich zaterdag stuk op Fortuna Sittard (1-1), AZ verloor zondag met 2-1 bij Excelsior en PSV ging ten onder bij FC Groningen (4-2).

FC Twente staat momenteel vijfde op slechts twee punten van nummer twee PSV. Cambuur blijft door de wrange nederlaag op acht punten steken. De ploeg van interim-trainer Pascal Bosschaart bezet daarmee de zestiende plek in de Eredivisie.

Cambuur-FC Twente stond deels in het teken van Henk de Jong. De 58-jarige coach maakte donderdag bekend om medische redenen per direct te stoppen als trainer van de club uit Leeuwarden. Een klein jaar geleden werd bij De Jong een cyste in het hoofd geconstateerd.

Supporters hadden spandoeken opgehangen en de spelers gingen voor de wedstrijd op de foto met een grote banner, met daarop de tekst: "Bedankt voor alles topper! Voor altijd één van ons."

Eredivisie-speelronde 11 Zaterdag: Feyenoord-Fortuna 1-1

Zaterdag: RKC-Ajax 1-4

Zaterdag: Vitesse-FC Emmen 2-1

Zondag: Excelsior-AZ 2-1

Zondag: FC Groningen-PSV 4-2

Zondag: Cambuur-FC Twente 0-1

Zondag: NEC-Go Ahead Eagles 3-3

Zondag 16.45 uur: FC Utrecht-Sparta

Zondag 20.00 uur: FC Volendam-Heerenveen

Spelers en staf van SC Cambuur staken Henk de Jong een hart onder de riem. Foto: Pro Shots

Eerder

Aanbevolen artikelen