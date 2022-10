Doelpunt Vincent Janssen baat Royal Antwerp niet in topper tegen Genk

Trainer Mark van Bommel heeft zondag zijn derde nederlaag in vijf competitieduels geleden met Royal Antwerp. Ondanks een doelpunt van Vincent Janssen werd de topper tegen KRC Genk verloren: 1-3.

Door onze sportredactie

Met naast Janssen ook Jurgen Ekkelenkamp en Calvin Stengs in de basis kwam Antwerp in de eerste helft al met 0-2 achter. Bryan Heynen en Paul Onuachu waren de doelpuntenmakers.

Nog voor rust antwoordde Antwerp via Janssen, die deze week werd opgenomen in de voorselectie van Oranje voor het WK. De spits maakte al zijn achtste seizoenstreffer, waarmee hij gedeeld topscorer van de Belgische competitie is.

In de tweede helft joeg Antwerp op de gelijkmaker, maar viel het doelpunt in de 78e minuut aan de andere kant via opnieuw Onuachu. Bij alle goals van Genk gaf oud-Willem II'er Mike Trésor Ndayishimiye de assist.

Het resultaat in stadion De Bosuil betekent dat Antwerp, dat het seizoen begon met negen opeenvolgende zeges, tweede blijft in de Jupiler Pro League. De achterstand op koploper Genk is nu vier punten.

Van Bommel en Antwerp hervatten de competitie volgende week zondag met een uitwedstrijd tegen Charleroi. Een week later komt Anderlecht op bezoek.

Mark van Bommel zag zijn ploeg tekortkomen in de topper tegen Genk. Foto: Pro Shots

