Bochum verrast koploper Union Berlin, Antwerp en Van Bommel onderuit in topper

Union Berlin heeft zaterdag een verrassende nederlaag geleden tegen degradatiekandidaat VfL Bochum. Goals van Philipp Hofmann en Gerrit Holtmann werden de koploper van de Bundesliga fataal: 2-1. In België verloor het Royal Antwerp van Mark van Bommel de topper tegen Genk met 1-3.

Union Berlin moest winnen om nummer twee Bayern München op afstand te houden, maar de ploeg van trainer Urs Fischer kon nauwelijks kansen creëren tegen Bochum. Op slag van rust kwam de thuisploeg zelfs op 1-0 dankzij Hofmann, die bij een hoekschop de bal in de verre hoek kopte.

Holtmann verdubbelde twintig minuten voor tijd de voorsprong voor de ploeg van coach Thomas Letsch. Union Berlin kreeg via een strafschop de mogelijkheid op de aansluitingstreffer, maar voormalig Bochum-speler Milos Pantovic stuitte vanaf 11 meter op doelman Manuel Riemann. Pantovic scoorde nog wel in blessuretijd, maar daar bleef het bij.

Union Berlin blijft koploper in de Bundesliga. De voorsprong op naaste belager Bayern, dat zaterdag met 0-2 won bij Hoffenheim, bedraagt een punt. Bochum verlaat de laatste plek door de tweede competitiezege onder Letsch. Schalke 04, dat zondag nog in actie komt tegen Hertha BSC, is nu hekkensluiter.

Vincent Janssen scoorde opnieuw voor Royal Antwerp. Foto: Pro Shots

Doelpunt Janssen baat Antwerp niet

Met naast Vincent Janssen ook Jurgen Ekkelenkamp en Calvin Stengs in de basis kwam Antwerp in de eerste helft al met 0-2 achter tegen Genk. Bryan Heynen en Paul Onuachu waren de doelpuntenmakers.

Nog voor rust antwoordde Antwerp via Janssen, die deze week werd opgenomen in de voorselectie van Oranje voor het WK. De spits maakte al zijn achtste seizoenstreffer, waarmee hij gedeeld topscorer van de Belgische competitie is.

In de tweede helft joeg Antwerp op de gelijkmaker, maar viel het doelpunt in de 78e minuut aan de andere kant via opnieuw Onuachu. Bij alle goals van Genk gaf oud-Willem II'er Mike Trésor Ndayishimiye de assist.

Het resultaat in stadion De Bosuil betekent dat Antwerp, dat het seizoen begon met negen opeenvolgende zeges, tweede blijft in de Jupiler Pro League. De achterstand op koploper Genk is nu vier punten.

Van Bommel en Antwerp hervatten de competitie volgende week zondag met een uitwedstrijd tegen Charleroi. Een week later komt Anderlecht op bezoek.

Mark van Bommel zag zijn ploeg tekortkomen in de topper tegen Genk. Foto: Pro Shots

