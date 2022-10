Aan tumor geopereerde Boëtius viert rentree bij Hertha BSC met overwinning

Jean-Paul Boëtius heeft zondag zijn rentree gemaakt in de Bundesliga. De aanvaller, die vorige maand werd geopereerd aan een tumor in zijn testikels, won met Hertha BSC van Schalke 04 (2-1). Eerder op de dag leed Union Berlin een verrassende nederlaag bij degradatiekandidaat VfL Bochum (2-1) en in België verloor het Royal Antwerp van Mark van Bommel de topper tegen Genk met 1-3.

Door onze sportredactie

De 28-jarige Boëtius zat voor het eerst sinds zijn operatie op de bank en viel in de blessuretijd in. Het stond op dat moment al 2-1 door doelpunten van Lucas Tousart (Hertha BSC), Wilfried Kanga (Hertha BSC) en Florent Mollet (Schalke 04).



Het waren de eerste minuten voor Boëtius sinds 16 september tegen FSV Mainz. Kort daarna werd de tumor tijdens een urologisch onderzoek bij de enkelvoudig international ontdekt. Hij werd succesvol geopereerd en hoefde geen chemotherapie te ondergaan.

Door het verlies is Schalke 04 de nieuwe hekkensluiter in de Bundesliga. De ploeg uit Gelsenkirchen neemt de rode lantaarn over van VfL Bochum, dat verrassend van koploper Union Berlin won. Philipp Hofmann maakte beide goals voor de ploeg van coach Thomas Letsch.

Milos Pantovic deed in de slotfase nog wel iets terug namens Union Berlin, maar de koploper kon puntenverlies niet voorkomen. Het verschil met nummer twee Bayern München, dat zaterdag met 0-2 won bij Hoffenheim, blijft daardoor één punt.

Vincent Janssen scoorde opnieuw voor Royal Antwerp. Foto: Pro Shots

Doelpunt Janssen baat Antwerp niet

Met naast Vincent Janssen ook Jurgen Ekkelenkamp en Calvin Stengs in de basis kwam Antwerp in de eerste helft al met 0-2 achter tegen Genk. Bryan Heynen en Paul Onuachu waren de doelpuntenmakers.

Nog voor rust antwoordde Antwerp via Janssen, die deze week werd opgenomen in de voorselectie van Oranje voor het WK. De spits maakte al zijn achtste seizoenstreffer, waarmee hij gedeeld topscorer van de Belgische competitie is.

In de tweede helft joeg Antwerp op de gelijkmaker, maar viel het doelpunt in de 78e minuut aan de andere kant via opnieuw Onuachu. Bij alle goals van Genk gaf oud-Willem II'er Mike Trésor Ndayishimiye de assist.

Het resultaat in stadion De Bosuil betekent dat Antwerp, dat het seizoen begon met negen opeenvolgende zeges, tweede blijft in de Jupiler Pro League. De achterstand op koploper Genk is nu vier punten.

Van Bommel en Antwerp hervatten de competitie volgende week zondag met een uitwedstrijd tegen Charleroi. Een week later komt Anderlecht op bezoek.

Mark van Bommel zag zijn ploeg tekortkomen in de topper tegen Genk. Foto: Pro Shots

