Clasie kraakt 'schandalig' AZ: 'Een van eerste keren dat ik de trainer écht boos zag'

Aanvoerder Jordy Clasie vindt dat AZ zondag geen schim van zichzelf was in de uitwedstrijd tegen Excelsior. De kwakkelende Alkmaarders verloren met 2-1 in Kralingen en leden de derde nederlaag op rij.

"Als je zo schandalig speelt als wij in de eerste helft, dan verdien je het ook niet", zei een kritische Clasie in gesprek met ESPN. "De wil om te winnen was er zeker de eerste helft niet. We gaven de goals makkelijk weg en speelden slordig. Iedereen in de ploeg."

AZ stond na een half uur verrassend op achterstand door doelpunten van Siebe Horemans en Marouan Azarkan en stelde daar weinig tegenover. Trainer Pascal Jansen was zichtbaar ontevreden, want hij greep al in de eerste helft in door twee keer te wisselen. In de rust ging het flink tekeer in de Alkmaarse kleedkamer.

"Het was een van de eerst keren dat iedereen echt boos en gefrustreerd was in de rust", zei Clasie. "Volledig terecht ook. Het was ook een van de eerste keren dat ik de trainer echt boos heb gezien. Dat is verder iets voor de kleedkamer, de details vertel ik niet."

De teleurstelling bij AZ was groot na de domper bij Excelsior. Foto: ANP

'We moeten terug naar de basis'

Vlak na rust zorgde Yukinari Sugawara wel voor de aansluitingstreffer, maar daar bleef het ook bij. Het verval is opvallend, want AZ begon uitstekend aan het seizoen en was onlangs nog koploper. Tot de 1-0-nederlaag van tien dagen geleden tegen Apollon Limassol waren de Alkmaarders vijftien duels op rij ongeslagen.

"We zaten in een fantastisch ritme. Maar als je drie wedstrijden op rij verliest, moet je terug naar de basis", vindt Clasie. "We moeten weer keihard gaan werken en niet denken dat het soms op 95 of 98 procent kan, want dan verlies je wedstrijden. De laatste drie duels waren we gewoon niet onszelf."

AZ heeft niet heel veel tijd om stil te staan bij de nederlaag tegen Excelsior. Donderdag wacht het belangrijke uitduel met FC Vaduz in de Conference League. Drie dagen daarop komt FC Volendam op bezoek in de Eredivisie.

Eredivisie top vijf 1. Ajax 11-28 (+28)

2. PSV 10-24 (+21)

3. Feyenoord 11-24 (+15)

4. AZ 11-23 (+9)

5. FC Twente 10-19 (+11)

