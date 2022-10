Excelsior bezorgt teleurstellend AZ derde nederlaag op rij

Excelsior heeft AZ zondag de derde nederlaag op rij toegebracht. De ploeg van trainer Marinus Dijkhuizen was in eigen huis verrassend met 2-1 te sterk voor de Alkmaarders en boekte de eerste Eredivisie-zege in ruim een maand.

Excelsior maakte in de eerste helft door doelpunten van Siebe Horemans en Marouan Azarkan het verschil. Yukinari Sugawara maakte vlak na rust de aansluitingstreffer namens AZ, maar Excelsior hield in de rest van de tweede helft zonder veel problemen stand in het Van Donge & De Roo Stadion.

De nederlaag bij Excelsior bewijst dat AZ momenteel in een dal zit na een sterke start van het seizoen. De Alkmaarders verloren recentelijk ook van Apollon Limassol (1-0) en Feyenoord (1-3), terwijl ze daarvoor vijftien wedstrijden op rij ongeslagen waren.

AZ verzuimde tegen Excelsior bovendien te profiteren van het puntenverlies van Feyenoord, dat zaterdagavond gelijkspeelde tegen Fortuna Sittard (1-1). De ploeg van trainer Pascal Jansen heeft een punt minder dan de Rotterdammers en staat vierde. Koploper Ajax heeft nu vijf punten meer dan AZ.

Excelsior boekte juist de eerste overwinning in de Eredivisie sinds 10 september. Na de 2-1-zege op FC Emmen kwamen de Kralingers niet langs Fortuna Sittard (1-0), FC Utrecht (0-1), NEC (1-1) en Ajax (7-1). Excelsior, dat deze week in de TOTO KNVB Beker wel overtuigend afrekende met MVV Maastricht (5-1), staat nu in de middenmoot.

Eredivisie top vijf 1. Ajax 11-28 (+28)

2. PSV 10-24 (+21)

3. Feyenoord 11-24 (+15)

4. AZ 11-23 (+9)

5. FC Twente 10-19 (+11)

Excelsior een stuk effectiever dan AZ

Na twee nederlagen hoopte AZ in de honderdste wedstrijd onder trainer Jansen weer wat vertrouwen op te doen, maar daar kwam helemaal niks van terecht. Excelsior nam na zes minuten de leiding via Horemans. De Belg verlengde een vrije trap van Azarkan met zijn hoofd en zag de bal in de verre hoek belanden.

AZ richtte zich op, maar de gelijkmaker bleef uit. Dani de Wit raakte de lat en Jesper Karlsson schoot een vrije trap naast. Op die mogelijkheden na bleef Excelsior eenvoudig overeind. De thuisploeg kwam na 32 minuten zelfs op een 2-0-voorsprong. Azarkan werd op schitterende wijze weggestuurd door Lazaros Lamprou en klopte AZ-keeper Hobie Verhulst met een fraai stiftje.

De dramatische start was voor Jansen reden om al na 38 minuten twee keer te wisselen. De door hem gepasseerde Sugawara en Yusuf Barasi kwamen, zonder warm te lopen, het veld in voor Maxim Dekker en Myron van Brederode. De ingreep sorteerde effect, want uitgerekend Sugawara zorgde vlak na rust voor de aansluitingstreffer. De Japanner werkte de bal van dichtbij in de bovenhoek.

Het snelle doelpunt na rust zorgde er niet voor dat AZ veel beter ging spelen, al had De Wit na een uur wel voor de 2-2 moeten zorgen. De aanvallende middenvelder kopte bij de tweede paal tegen de paal. Pas diep in blessuretijd kreeg AZ weer een dot van een kans, maar doelman Stijn van Gassel voorkwam met een fraaie redding op een schot van Mayckel Lahdo dat AZ een punt meenam uit Rotterdam.

Eredivisie-speelronde 11 Zaterdag: Feyenoord-Fortuna 1-1

Zaterdag: RKC-Ajax 1-4

Zaterdag: Vitesse-FC Emmen 2-1

Zondag 12.15 uur: Excelsior-AZ 2-1

Zondag 14.30 uur: FC Groningen-PSV

Zondag 14.30 uur: Cambuur-FC Twente

Zondag 14.30 uur: NEC-Go Ahead Eagles

Zondag 16.45 uur: FC Utrecht-Sparta

Zondag 20.00 uur: FC Volendam-Heerenveen

