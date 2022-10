PSV begint met El Ghazi tegen Groningen, De Jong en Madueke nog op de bank

PSV begint zondag met Anwar El Ghazi in de basis aan de Eredivisie-wedstijd tegen FC Groningen. Érick Gutiérrez valt buiten de opstelling, terwijl ook Luuk de Jong en Noni Madueke opnieuw op de bank starten.

Door onze sportredactie

Opstelling PSV Benitez; Teze, Ramalho, Obispo, Max; Sangaré, Veerman, Simons; El Ghazi, Til, Gakpo

De basisplaats van El Ghazi is niet de enige wijziging bij PSV ten opzichte van de Europa League-wedstrijd donderdag tegen Arsenal (1-0-nederlaag). Jordan Teze begint als rechtsback en dat gaat ten koste van Phillipp Mwene, die in Londen de negentig minuten volmaakte.

De Jong en Madueke vielen tegen Arsenal in, nadat zij door blessures lange tijd ontbraken. Trainer Ruud van Nistelrooij kiest ervoor de twee aanvallers opnieuw op de bank te laten beginnen en de kans is uiteraard groot dat ze in gaan vallen in Groningen.

Op de bank bij PSV zit ook Marco van Ginkel. Hij speelde door blessureleed dit Eredivisie-seizoen nog geen minuut, maar is nu weer fit. De 29-jarige middenvelder viel in de voorronde van de Champions League wel drie keer in.

Til start opnieuw als spits

Bij afwezigheid van De Jong in de basis is Guus Til opnieuw de spits van PSV. Vorige week tegen FC Utrecht (6-1) scoorde hij twee keer en was El Ghazi als invaller twee keer trefzeker. Xavi Simons nam de andere twee doelpunten voor zijn rekening.

FC Groningen tegen PSV begint zondag om 14.30 uur in de Euroborg en staat onder leiding van scheidsrechter Dennis Higler. Als de Eindhovenaren winnen, naderen ze koploper Ajax weer tot een punt. De Amsterdammers wonnen zaterdag met 1-4 bij RKC Waalwijk.

FC Groningen hoopt tegen PSV eindelijk weer eens een resultaat te boeken, nadat de ploeg van trainer Frank Wormuth de laatste vier Eredivisie-wedstrijden verloor. Woensdag wonnen de Groningers in het KNVB-bekertoernooi wel met 0-3 bij FC Dordrecht.

