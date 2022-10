Slot vindt dat Feyenoord het vooral voor rust heeft verprutst tegen Fortuna

Arne Slot is niet te spreken over wat Feyenoord zaterdag in de eerste helft liet zien tegen Fortuna Sittard. De trainer ziet vooral het spel voor rust als oorzaak van het puntenverlies (1-1).

Feyenoord stond in De Kuip halverwege op achterstand door een vroeg doelpunt van Iñigo Córdoba. In de tweede helft werd de schade vroeg hersteld door Javairô Dilrosun, maar lukte het de Rotterdammers niet om door te drukken.

"De eerste helft was heel matig. We creëerden helemaal niks. Er zat te weinig tempo in en we gingen alleen maar door het midden. We hadden niet de intensiteit om Fortuna af te jagen", zei Slot naderhand tegen ESPN.

"Dat we na rust gelijk scoorden was geen toeval, want toen zetten we na balverlies wél agressief druk. In de eerste helft zag ik een elftal dat dacht: de tegenstander zal de bal toch ook wel inleveren zonder dat we ons best doen?"

De 44-jarige Slot zag in de eerste helft iets gebeuren dat Feyenoord volgens hem de laatste weken vaker overkomt. "Het is een patroon dat de tegenstander bij de eerste en enige kans direct scoort. Dat is een grote kwaliteit waarvan ik graag wil dat wij die ook zouden hebben."

Feyenoord is achter Ajax en PSV de nummer drie van de Eredivisie. De vijftienvoudig landskampioen kan zondag gepasseerd worden door AZ.

Top vier Eredivisie 1. Ajax 11-28 (+28)

2. PSV 10-24 (+21)

3. Feyenoord 11-24 (+15)

4. AZ 10-23 (+10)

Javairô Dilrosun zette Feyenoord vlak na rust op 1-1. Foto: Pro Shots

