PSV naar Sparta in KNVB-beker, Feyenoord tegen PEC en Ajax treft Den Bosch

Bekerhouder PSV neemt het in de tweede ronde van de TOTO KNVB Beker op tegen Eredivisionist Sparta Rotterdam. Feyenoord ontvangt PEC Zwolle in De Kuip en Ajax gaat op bezoek bij FC Den Bosch, dat net als PEC uitkomt in de Keuken Kampioen Divisie.

PSV heeft het met Sparta het minst getroffen van de topclubs. De Rotterdammers wonnen hun vier laatste thuiswedstrijden en bezetten de zesde plek in de Eredivisie. Feyenoord treft met PEC de nummer drie van de Keuken Kampioen Divisie. FC Den Bosch, tegenstander van Ajax, staat in de onderste regionen van het tweede niveau.

Bij de loting voor de tweede ronde, die zaterdagavond werd verricht, waren er geen restricties. Met Urk, De Treffers, Kozakken Boys, Spakenburg, Quick, Blauw Geel'38 en Katwijk zitten er nog zeven amateurclubs in het toernooi.

Aangezien Urk en Katwijk tegen elkaar spelen in de tweede ronde, zit er hoe dan ook een amateurclub in de achtste finales. Vorig seizoen haalden DVS'33 uit Ermelo en Excelsior Maassluis de laatste zestien van de KNVB-beker. Dat was tevens het eindstation.

Loting tweede ronde KNVB-beker Kozakken Boys-ADO Den Haag

Quick-De Graafschap

Urk-Katwijk

VVV-Venlo-FC Emmen

Blauw Geel'38-FC Utrecht

FC Groningen-Spakenburg

Almere City-NEC

De Treffers-SC Cambuur

Heracles Almelo-Go Ahead Eagles

FC Den Bosch-Ajax

Excelsior-AZ

FC Twente-Telstar

NAC Breda-FC Eindhoven

Sparta Rotterdam-PSV

Feyenoord-PEC Zwolle

Heerenveen-FC Volendam

Wedstrijden worden in januari gespeeld

Met Sparta-PSV, Excelsior-AZ en sc Heerenveen-FC Volendam gaan drie bekerduels in de tweede ronde tussen twee clubs uit de Eredivisie. Met Vitesse, RKC Waalwijk en Fortuna Sittard strandden er drie Eredivisie-clubs in de eerste ronde. Vitesse en RKC blameerden zich respectievelijk tegen Kozakken Boys en De Treffers.

De wedstrijden in de tweede ronde worden vanwege het WK in Qatar pas op 10, 11 en 12 januari gespeeld. Ajax, PSV, Feyenoord, AZ en FC Twente hoefden vanwege Europese verplichtingen niet in actie te komen in de eerste ronde van het bekertoernooi.

De KNVB-beker werd vorig seizoen gewonnen door PSV. De Eindhovenaren waren in de finale in De Kuip met 2-1 te sterk voor Ajax.

