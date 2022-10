Real wint zonder geblesseerde Benzema, Nieuwkoop scoort tegen Club Brugge

Real Madrid heeft zaterdag zonder de geblesseerde Karim Benzema een zwaarbevochten overwinning geboekt op Sevilla. De Madrilenen gaven in Santiago Bernabéu een voorsprong weg, maar stelden in de slotfase alsnog de zege veilig: 3-1. In België bezorgde Bart Nieuwkoop Union Saint-Gilloise een punt tegen landskampioen Club Brugge: 2-2.

Real Madrid kende een flitsende start en kwam via Luka Modric al binnen vijf minuten op voorsprong. De 37-jarige Kroaat tikte de bal van dichtbij in het doel na een strakke voorzet van Vinícius Júnior.

Tien minuten na rust maakten de bezoekers via Erik Lamela gelijk. De Argentijn rondde beheerst af na een fraaie steekpass van Gonzalo Montiel. Real had het daarna lastig met Sevilla, maar bleef overeind en kwam in de 79e minuut opnieuw op voorsprong. Lucas Vázquez was het eindstation van een razendsnelle counter en zorgde voor de 2-1.

Het mooiste doelpunt van de avond werd twee minuten daarna gemaakt door Federico Valverde. De Uruguayaan legde de bal op de rand van het strafschopgebied klaar en bepaalde met een verwoestende uithaal de 3-1-eindstand.

Karim Benzema werd voorafgaand aan de wedstrijd tegen Sevilla gehuldigd voor het winnen van de Gouden Bal. Foto: ANP

Benzema voorafgaand aan duel gehuldigd

Eerder op de dag werd bekend dat de 34-jarige Benzema voorlopig aan de kant staat. De clubtopscorer, die maandag de Gouden Bal won, kampt met een spierblessure. Real meldde niet hoe ernstig de spierblessure van Benzema is en hoelang hij is uitgeschakeld.

Hoewel hij niet mee kon spelen stond het thuisduel met Sevilla wel in het teken van Benzema, die volgende maand - mits hij op tijd is hersteld - met Frankrijk meedoet aan het WK. Voorafgaand aan de wedstrijd werd hij uitgebreid gehuldigd voor het winnen van de Gouden Bal

Real Madrid staat dankzij de zege steviger aan kop in La Liga. De ploeg van trainer Carlo Ancelotti heeft 31 punten uit elf duels. Nummer twee FC Barcelona heeft zes punten achterstand, maar kan zondag bij het thuisduel met Athletic Club inlopen op de koploper.

Bart Nieuwkoop bezorgde Union met een rake kopbal een punt tegen Club Brugge. Foto: AFP

Nieuwkoop bezorgt tiental Union punt tegen Club Brugge

In België bezorgde Bart Nieuwkoop Union een punt tegen landskampioen Club Brugge. Door het doelpunt van de middenvelder eindigde het duel in 2-2. Union speelde vanaf de veertiende minuut met tien man na een rode kaart voor Simon Adingra, die de doorgebroken Tajon Buchanan neerhaalde.

Club Brugge leidde al met 1-0 via Andreas Skov Olsen, die op aangeven van Bjorn Meijer raak schoot. Hans Vanaken maakte er vervolgens vanaf 11 meter 2-0 van. Christian Burgess scoorde na ruim een half uur voor Union, waardoor de spanning weer terug was.

Nieuwkoop kopte in de tachtigste minuut de gelijkmaker binnen op aangeven van Loïc Lapoussin. Daarna wamen Union en Brugge, waar Noa Lang nog was ingevallen, niet meer tot scoren in het Stade Joseph Marien.

Beide clubs komen door het gelijkspel op 29 punten. Dat zijn er vijf minder dan koploper KRC Genk, dat zondag de topper bij nummer twee Royal Antwerp speelt.

