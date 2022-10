Vitesse revancheert zich tegen FC Emmen voor blamage in KNVB-beker

Vitesse heeft zaterdag de eerste thuisoverwinning onder trainer Phillip Cocu geboekt in de Eredivisie. De Arnhemmers waren in het GelreDome met 2-1 te sterk voor hekkensluiter FC Emmen.

Door onze sportredactie

Gabriel Vidovic opende in de 26e minuut de score voor Vitesse en Maximilian Wittek vergrootte de marge in de blessuretijd van de eerste helft naar twee. Mark Diemers bracht de spanning in de tweede helft terug, maar het was niet voldoende voor Emmen.

Door de nipte zege revancheerde Vitesse zich voor de blamage van deze week in de eerste ronde van de TOTO KNVB Beker. De ploeg van Cocu verloor na strafschoppen van amateurclub Kozakken Boys, dat uitkomt in de Tweede Divisie.

In de Eredivisie heeft Vitesse de weg omhoog wel weer gevonden. Vorige week werd met 0-3 van SC Cambuur gewonnen en dat was pas de tweede zege van het seizoen. Vitesse staat nu met elf punten op de elfde plek. Emmen leed in Arnhem de zevende nederlaag en staat met zes punten stijf onderaan.

Gabriel Vidovic opende de score namens Vitesse. Foto: ANP

Vitesse is effectiever dan FC Emmen

FC Emmen leek voortvarend te beginnen aan de jacht op de eerste Eredivisie-zege sinds 20 augustus. Diemers krulde de bal in de achtste minuut fraai in de verre hoek, maar de VAR zag dat de oud-Feyenoorder nipt buitenspel stond.

Ondanks het goede begin van Emmen was het Vitesse dat in de 26e minuut op voorsprong kwam. De bal bleef in het strafschopgebied hangen na een voorzet van Kacper Kozlowski, waarna Vidovic van dichtbij binnen kon schieten. Vlak daarna voorkwam de paal dat Kozlowski er 2-0 van maakte.

Die tweede Arnhemse treffer viel nog wel in de eerste helft door geklungel bij FC Emmen. Wittek schoot dwars door de 'muur' van de bezoekers en verraste daarmee doelman Mickey van der Hart, die in de korte hoek ook niet bepaald overtuigde.

In de tweede helft werd het toch weer even spannend dankzij Diemers. De middenvelder klopte doelman Daan Reiziger met een van richting veranderd schot. FC Emmen kwam daardoor op papier weliswaar terug in de wedstrijd, maar creëerde te weinig om er nog een punt of meer uit te slepen.

Speelronde 11 in de Eredivisie Feyenoord-Fortuna Sittard 1-1

RKC Waalwijk-Ajax 1-4

Vitesse-FC Emmen: 2-1

Zondag, 12.15 uur: Excelsior-AZ

Zondag. 14.30 uur: FC Groningen-PSV

Zondag, 14.30 uur: SC Cambuur-FC Twente

Zondag, 14.30 uur: NEC-Go Ahead Eagles

Zondag, 16.45 uur: FC Utrecht-Sparta Rotterdam

Zondag, 20.00 uur: FC Volendam-sc Heerenveen

Eerder

Aanbevolen artikelen