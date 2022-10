Verrassend MVV klimt naar tweede plaats, NAC probleemloos langs FC Dordrecht

MVV Maastricht is de nieuwe nummer twee van de Keuken Kampioen Divisie. De ploeg van trainer Maurice Verberne was zaterdag met 3-1 te sterk voor FC Den Bosch. NAC Breda won met 0-3 op bezoek bij FC Dordrecht.

MVV was uit op revanche, want de ploeg ging eerder deze week in de eerste ronde van de TOTO KNVB Beker nog met 5-1 onderuit tegen Eredivisionist Excelsior.

De club uit Maastricht nam in De Geusselt snel de leiding door een doelpunt van de Belgische middenvelder Jarne Steuckers. Vijf minuten voor rust verdubbelde zijn landgenoot Koen Kostons de marge.

Nadat aanvaller Mart Remans in de tweede helft had verzuimd MVV op 3-0 te zetten, nam FC Den Bosch het initiatief over. Victor van den Bogert bracht halverwege de tweede helft de spanning terug, maar MVV-doelman Romain Matthys voorkwam dat de Bosschenaren langszij konden komen. Steuckers maakte in de slotfase met zijn tweede treffer aan alle onzekerheid een einde.

Door de overwinning klimt MVV naar de tweede plaats achter koploper Heracles Almelo. De Limburgers, die in 2000 degradeerden uit de Eredivisie, werden vorig seizoen nog zestiende op het tweede niveau van Nederland. De tweede plaats kan maandag weer overgenomen worden door PEC Zwolle, dat op bezoek gaat bij Jong FC Utrecht.

NAC Breda had in Dordrecht weinig te duchten van de plaatselijke FC. Ezechiel Banzuzi opende kort voor rust de score en Jort van der Sande schreef in het tweede bedrijf de 0-2 én de 0-3 op zijn naam. NAC bekleedt nu de achtste plaats.

