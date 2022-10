Berghuis geniet van eigen uithaal: 'Niet de laatste keer dat ik deze goal terugkijk'

Steven Berghuis genoot zaterdag zichtbaar van zijn tweede doelpunt in de uitwedstrijd tegen RKC Waalwijk. Mede dankzij het verwoestende schot van de aanvallende middenvelder nam Ajax in de tweede helft afstand van de thuisploeg: 1-4.

De dertigjarige Berghuis kreeg de bal voor zijn voeten na een afgeslagen aanval. Hij nam de bal perfect uit de lucht en liet RKC-doelman Etienne Vaessen volledig kansloos. In de eerste helft had Berghuis met een fraai schot ook al voor de openingstreffer gezorgd in het Mandemakers Stadion.

"Ik raak de bal niet vaak zo", glunderde Berghuis in gesprek met ESPN toen hij zijn tweede treffer terugzag. "Dit is niet de laatste keer dat ik dit doelpunt terug ga kijken. Traptechniek is een van mijn kwaliteiten. Daar investeer ik veel in. Op het middenveld kan ik tot veel schietkansen komen, dus ik ben weer blij met deze goals."

Mede dankzij Berghuis, die in Waalwijk zijn vierde en vijfde competitietreffer van het seizoen maakte, knokte Ajax zich na een moeizame eerste helft (1-1) alsnog langs RKC. Het was de tweede ruime zege op rij, na de 7-1-overwinning op Excelsior van vorige week in de Johan Cruijff ArenA.

"We hebben houvast", vindt Berghuis, die wel erkende dat Ajax voor rust behoorlijk kwetsbaar was in Waalwijk. "In de eerste helft kwamen we een paar keer goed weg. Dat zijn dingen waar we kritisch op moeten blijven."

"Er zit wel veel kwaliteit in de ploeg. Dat kan je zien aan wat we in de tweede helft brachten. Owen Wijndal viel ook goed in. We hebben aardig goede spelers. Het is aan ons en de staf om het tot een goed team te smeden."

Steven Berghuis scoorde twee keer voor Ajax tegen RKC Waalwijk. Foto: ANP

