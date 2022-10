Ten Hag erg blij met veerkracht United: 'Team verdient groot compliment'

Trainer Erik ten Hag toont zich erg tevreden met het gelijkspel dat Manchester United zaterdag uit het vuur sleepte in de Premier League-topper tegen Chelsea. In de blessuretijd zorgde Casemiro met een kopbal voor de 1-1 op Stamford Bridge.

Chelsea leek op de zege af te stevenen nadat Jorginho vlak voor het einde van de reguliere speeltijd een strafschop had benut. Tot zijn genoegen zag Ten Hag dat het slotoffensief van zijn ploeg een punt opleverde.

"Ik moet mijn team een groot compliment maken", vertelde Ten Hag na afloop in gesprek met de BBC. "Het is heel knap hoe we met de tegenslag van de 1-0-achterstand zijn omgegaan, zeker als je je realiseert dat dit onze vierde wedstrijd in tien dagen was. Je zag de spirit bij iedereen, daar ben ik heel blij mee."

Ten Hag sprak van een verdiend punt. "Het is een terecht resultaat. We zouden het niet hebben verdiend hier te verliezen. Na zo'n zware week is het fijn dat we met een punt huiswaarts keren."

Volgens de oud-trainer van onder meer Ajax had zijn ploeg de overhand in Londen. "In de eerste helft kreeg Marcus Rashford twee grote kansen en Antony kwam zelfs een-op-een met de keeper te staan. Als je drie van zulke mogelijkheden krijgt, moet je scoren."

Nog geen duidelijkheid over blessure Varane

Ten Hag kon nog geen uitspraken doen over de ernst van de blessure van Raphaël Varane, die na de hervatting verkeerd terechtkwam en geëmotioneerd het veld verliet. "Zo snel na de wedstrijd is het lastig om te zeggen wat de ernst is. Binnen 24 uur zal daar meer duidelijkheid over zijn."

Na elf speelrondes in de Premier League bekleedt Manchester United de vijfde plaats met twintig punten. Nummer vier Chelsea bezit 21 punten. Koploper Arsenal heeft 27 punten na tien wedstrijden.

Programma Manchester United tot het WK: 27 oktober: Manchester United-FC Sheriff (Europa League)

30 oktober: Manchester United-West Ham United (Premier League)

3 november: Real Sociedad-Manchester United (Europa League)

6 november: Aston Villa-Manchester United (Premier League)

10 november: Manchester United-Aston Villa (League Cup)

13 november; Fulham-Manchester United (Premier League)

