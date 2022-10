Ten Hag pakt in topper tegen Chelsea op de valreep punt dankzij Casemiro

Het Manchester United van Erik ten Hag heeft zaterdag op de valreep een punt overgehouden aan de kraker tegen Chelsea in Londen. In de blessuretijd zorgde Casemiro met een rake kopbal voor de 1-1 in de Premier League-topper.

De kraker op Stamford Bridge kenmerkte zich door een hoog tempo en weinig grote mogelijkheden. Een doelpuntloos gelijkspel leek onvermijdelijk, totdat Scott McTominay vlak voor tijd voormalig Vitesse-speler en mede-invaller Armando Broja vasthield en de bal op de stip ging.

Jorginho velde het vonnis en leek een weinig onderhoudende topper te beslissen. Manchester United gooide daarna uiteraard alle schroom van zich af en redde dankzij een kopbal van Casemiro een punt. De bal ging net over de lijn: met behulp van doellijntechnologie werd de goal goedgekeurd.

De aantrekkelijke slotfase stond in schril contrast met de monotone eerste 85 minuten. Zowel Chelsea als Manchester United probeerde weliswaar het initiatief te nemen, maar beide teams hielden daarbij wel voortdurend veel mensen achter de bal. In het tactische steekspel dat ontstond tussen Ten Hag en zijn Chelsea-collega Graham Potter kreeg Antony de grootste mogelijkheid voor rust. De oud-Ajacied schoot vanuit kansrijke positie naast.

Ook na de hervatting gebeurde lange tijd weinig voor beide doelen. Bij een spaarzame Chelsea-aanval liep Manchester United-verdediger Raphaël Varane een mogelijk zware blessure op. De Fransman kwam verkeerd terecht en verliet hevig geëmotioneerd het veld, in de wetenschap dat over minder dan een maand het WK begint.

Het duel kabbelde daarna voort, totdat McTominay zijn overtreding op Broja beging en daarmee het onheil voor zijn ploeg leek in te leiden. Via Casemiro had Manchester United daarna het laatste woord.

Malacia en Ziyech blijven op de bank

Door het gelijkspel houdt nummer vier Chelsea een voorsprong van één punt op het als vijfde geklasseerde Manchester United. De ploeg van Ten Hag heeft tien verliespunten meer dan koploper Arsenal.

Tyrell Malacia zat de hele wedstrijd op de bank bij Manchester United, een lot dat Hakim Ziyech bij de bezoekers beschoren was.

Bij Manchester United maakte Cristiano Ronaldo geen deel uit van de selectie. De 37-jarige Portugees werd bestraft door Ten Hag omdat hij woensdag weigerde in te vallen tijdens het Premier League-duel met Tottenham Hotspur (2-0-zege).

Manchester United vervolgt het seizoen donderdag met een thuiswedstrijd tegen FC Sheriff Tiraspol in de Europa League. In de competitie volgt volgende week zondag een duel met West Ham United op Old Trafford.

Eerder op de dag ging Liverpool verrassend met 1-0 onderuit bij Nottingham Forest. Aan de hand van Erling Haaland liet Manchester City tegen Brighton & Hove Albion geen steek vallen.

