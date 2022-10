Koploper Ajax boekt dankzij Berghuis en Brobbey ruime zege bij RKC Waalwijk

Koploper Ajax heeft zaterdag in de Eredivisie zonder goed te spelen een ruime overwinning op RKC Waalwijk geboekt. De ploeg van trainer Alfred Schreuder was dankzij twee doelpunten van zowel Steven Berghuis als Brian Brobbey met 1-4 te sterk.

Door onze sportredactie

Berghuis schoot na 22 minuten voor het eerst raak in het Mandemakers Stadion. RKC kwam in de eerste helft nog op gelijke hoogte via oud-Ajacied Pelle Clement, maar Ajax stelde na rust orde op zaken. Berghuis maakte de 1-2 en Brobbey tekende voor de derde en vierde Amsterdamse treffer.

Brobbey mocht voor de tweede wedstrijd op rij aan de aftrap staan. De twintigjarige spits, vrijdag door bondscoach Louis van Gaal opgenomen in zijn voorselectie voor het WK, hield Mohammed Kudus ook vorige week tegen Excelsior (7-1-zege) op de bank en scoorde toen eveneens twee keer.

Door de overwinning bij RKC profiteert Ajax van het puntenverlies van Feyenoord, dat eerder op de dag in De Kuip gelijkspeelde tegen Fortuna Sittard (1-1). PSV heeft net als Feyenoord vier punten minder dan koploper Ajax, maar de Eindhovenaren gaan zondag nog op bezoek bij FC Groningen.

Woensdag wacht voor Ajax het belangrijke Champions League-duel met Liverpool. De ploeg van Schreuder moet winnen in de Johan Cruijff ArenA om kans te houden op een plek in de achtste finales van het miljoenenbal.

Steven Berghuis was met twee fraaie doelpunten belangrijk voor Ajax. Foto: ANP

RKC legt defensieve kwetsbaarheid bij Ajax bloot

Met de monsterzege op Excelsior van vorige week deed Ajax weer vertrouwen op na een moeizame periode, maar daar was in Waalwijk weinig van te merken. RKC, een van de positieve verrassingen dit seizoen, kwam er enkele keren gevaarlijk doorheen en had in de beginfase op 1-0 moeten komen.

Een zwak schot van Clement in kansrijke positie kwam op het uitgestoken been van Remko Pasveer. Vlak daarna stiftte Michiel Kramer wel raak, maar zijn treffer werd op advies van de VAR afgekeurd wegens buitenspel.

De kansen voor RKC leken Ajax wakker te schudden. De ploeg van Schreuder meldde zich vaker in het Waalwijkse strafschopgebied en dat leidde in de 22e minuut tot de 0-1. Na een goede aanval aan de rechterkant legde Steven Bergwijn de bal terug op Berghuis, die feilloos raak schoot in de verre hoek. Vlak daarna had het al 0-2 moeten staan: Klaassen veroverde de bal en kon even later zelf voor een leeg doel binnenwerken, maar zijn inzet werd van de lijn gehaald door Shawn Adewoye.

Hoewel RKC vooral moest tegenhouden, legde de thuisploeg vlak voor rust in een snelle counter de defensieve kwetsbaarheid bij Ajax bloot. Clement tikte van dichtbij binnen, nadat Pasveer vlak daarvoor nog een afstandsschot had gekeerd. Hij juichte niet tegen zijn oude club. In de blessuretijd van de eerste helft voorkwam Pasveer met een redding op een schot van Thierry Lutonda dat Ajax met een achterstand de kleedkamers opzocht.

Pelle Clement scoorde tegen zijn oude club Ajax. Foto: Getty Images

Ajax maakt na rust snel het verschil

Schreuder greep halverwege al in door Owen Wijndal en Florian Grillitsch te brengen voor Daley Blind en Edson Álvarez, die op scherp stond. Ajax ging niet veel beter spelen, maar maakte wel snel de 1-2. Na een afgeslagen aanval rolde de bal voor de voeten van Berghuis, die Vaessen kansloos liet met een verwoestende uithaal.

Amper tien minuten later liep Ajax verder weg bij RKC. Brobbey gebruikte zijn sterke lichaam in een duel met Adewoye en rondde koeltjes af, waardoor de Amsterdammers zich rijkelijk snel uit een benarde situatie worstelden.

Toch zakte Ajax daarna weer in en meldde RKC zich weer enkele keren dreigend in het strafschopgebied. Dat had een kwartier voor tijd de aansluitingstreffer moeten opleveren, maar Kramer kreeg de bal van dichtbij niet langs Pasveer.

Vlak daarna haalde Brobbey alle spanning uit de wedstrijd. De spits gebruikte zijn lichaam opnieuw goed en maakte oog in oog met Vaessen geen fout. Hij raakte bij die actie wel geblesseerd en maakte de wedstrijd niet vol. Ajax had in de slotfase via invaller Francisco Conceição nog vaker kunnen scoren, maar RKC bleef een grotere nederlaag bespaard.

